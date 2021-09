Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOROVIGO Sarà una fiera d'ottobre senza transenne e varchi. La conferma arriva dal Comune in questi giorni impegnato con il Cofipo, il Consorzio fieristico polesano, a organizzare la disposizione delle 240 bancarelle che parteciperanno all'evento più atteso dell'anno. La 539. edizione della Fiera d'ottobre, infatti, a differenza della scorsa mancata edizione, bloccata all'ultimo per via del Covid, andrà in scena. E non sarà un...