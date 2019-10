Fiera, la rivoluzione d'ottobre è rinviata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FIERA D'OTTOBREROVIGO Cambiare la disposizione delle bancarelle per dare maggior respiro ai negozi? Se ne parlerà il prossimo anno. A poche settimane dall'inizio della tradizionale Fiera d'Ottobre, quest'anno arrivata alla 537. edizione, Confipo (Consorzio fieristi polesani), consueto gestore dello storico evento, è impegnato ad una corsa contro il tempo per riuscire a organizzare la tanto attesa manifestazione che ogni anno porta in città migliaia di persone.«La Fiera sarà esattamente come gli scorsi anni fa sapere il presidente Angelo...