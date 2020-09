FIERA D'OTTOBRE

ROVIGO Fiera e luna park si faranno, ma con varchi e massimo controllo sul numero di accessi e uso dei dispositivi. L'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello, in questi giorni, è impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per organizzare il piano di sicurezza per quanto riguarda i due importanti eventi che si svolgeranno, nelle prossime settimane, in città: la Fiera d'Ottobre e il Luna Park.

«IMPEGNO DI TUTTI»

Le norme anti Covid parlano infatti chiaro: vietati assembramenti di ogni tipo e massimo controllo sul rispetto delle disposizioni di sicurezza che servono ad impedire l'espansione della pandemia.

«Rovigo è uno dei pochi Comuni a non avere cancellato gli eventi in programma per l'autunno, come appunto la fiera ed il luna park - spiega Bernardinello -, questo però ovviamente richiede un impegno importante dell'Amministrazione per preparare il piano di sicurezza in base alle nuove necessità. Impegno che - sottolinea l'assessore al Commercio chiediamo però anche alla cittadinanza. Solo infatti se ci sarà il rispetto attento delle regole anti assembramento e un adeguato uso dei dispositivi potrà essere garantita appieno la sicurezza e il sereno svolgimento dei vari eventi».

Per accedere al luna park ci saranno nuove regole, il numero di persone all'interno dell'area delle giostre, nel piazzale del Censer, dovrà essere contenuto per garantire il distanziamento sociale.

PIANO DI SICUREZZA

«Il piano di sicurezza per quanto riguarda l'area del luna park spiega Bernardinello dovrà essere stilato dal Censer, proprietario dell'area in questione, attraverso l'affidamento ad un tecnico. Oltre infatti al luna park, nell'area si svolgerà la Fiera Campionaria. Il flusso da gestire dunque in via Porta Adige sarà importante e dovranno essere adottate opportune misure per evitare assembramenti. Per quanto, invece, riguarda la fiera, sarà Confipo, ossia l'organizzatore vincitore del bando comunale, a predisporre il piano di sicurezza, prevedendo anche il personale con il compito di vigilanza».

CONTROLLI AI VARCHI

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine si occuperanno di garantire l'ordine pubblico durante lo svolgimento degli eventi, mentre saranno gli steward a controllare varchi e assembramenti all'interno delle due aree. «La Fiera d'ottobre si farà conferma il numero uno del Commercio ma sarà ovviamente un evento a misura di Covid con l'adozione di tutte le precauzioni del caso. Si sta ragionando anche sul possibile ulteriore distanziamento tra le bancarelle che potrebbe portare, in certi punti, ad una riduzione delle stesse». L' Amministrazione, in particolare, sul fronte della sicurezza, ha gli occhi puntati sul marti franco, giorno in cui per tradizione i polesani arrivano nel capoluogo per partecipare alla fiera, pranzando e cenando nelle varie bancarelle. «Chiediamo a tutti - è l'appello dell'assessore al Commercio di rispettare il distanziamento ed evitare assembramenti per non incorrere in situazioni di pericolo e rendere dunque difficoltosa la gestione di giornate come, ad esempio, il marti franco».

