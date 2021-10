Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EVENTIROVIGO Le luci della città sono pronte ad accendersi sulla 538esima edizione della Fiera d'ottobre, l'evento rodigino per antonomasia, caratterizzato dall'obbligo di Green pass, da varchi sorvegliati, nonché da mascherine e distanziamenti. Il conto alla rovescia per l'edizione che segna la ripartenza, dopo l'annullamento dello scorso anno, è quasi finito. Da domani a martedì, meglio conosciuto come Marti franco, il cuore della...