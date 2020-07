FIERA D'OTTOBRE

DOMANDE AL VIA

PER I PATROCINI

(E.Bar.) La fierezza del castello e la Fiera d'ottobre: quest'anno l'Ottobre rodigino sarà anche l'occasione per festeggiare i 1.100 anni delle Torri, per questo nella selezione delle richieste di patrocinio per partecipare al calendario un occhio di riguardo sarà dato proprio a quelle che abbiano il castello come proprio tema. Il Comune, in occasione della 538. edizione della Fiera, metterà a disposizione gratuitamente, in ottobre, Gran Guardia e Pescheria per la realizzazione di iniziative, dalle mostre ai convegni, dalle tavole rotonde alle presentazioni di libri o tesi di laurea, che «trovino relazione col territorio comunale». Per le sale della Gran guardia e della Pescheria le associazioni, enti, cooperative e privati cittadini, potranno presentare richiesta via e-mail all'indirizzo giuliana.bregolin@comune.rovigo.it entro il 15 agosto. Avranno la precedenza, si spiega da Palazzo Nodari, i residenti a Rovigo.

PALAZZO NODARI

INCONTRO DEL SINDACO

CON IL CONSOLE MAROCCHINO

(F.Cam.) Quella marocchina è una delle comunità più numerose in Polesine, con quasi quattromila residenti che rappresentano circa un quinto del totale degli stranieri regolari in provincia. A Rovigo sono oltre 520 ed è per questo che è stata particolarmente significativa la visita, a Palazzo Nodari, del Console generale del Regno del Marocco a Verona Amina Selmane, ricevuta dal sindaco Edoardo Gaffeo, che ha voluto ribadire il proprio ringraziamento a tutta la comunità islamica rodigina che ha dimostrato grande solidarietà in occasione dell'emergenza Covid-19, donando delle mascherine. Il console ha sottolineato come la comunità marocchina in Veneto sia numerosa e ben integrata e una realtà viva e importante anche in città. «Durante l'incontro - si spiega in una nota - sono state affrontate varie tematiche che potranno avere sviluppi futuri in un'ottica di condivisione e collaborazione».

CGIL

INCONTRO SU FACEBOOK

SULLE RICETTE DEL RILANCIO

Il Paese è al palo. L'emergenza sanitaria ha acuito lo stato di disagio di larghe fasce di popolazione e l'economia già provata da anni di crescita lenta, sta pagando un prezzo altissimo in termini di recessione e stagnazione dei consumi. Stante questa situazione, occorre decidere in fretta quali vie imboccare per il rilancio del Paese dando priorità a nuove collaborazioni tra pubblico e privato. Se ne parlerà domani, alle 16.30, nella diretta facebook /@cgil.rovigo con il capogruppo alla Camera dei deputati di Articolo 1-Leu Federico Fornaro, con Cristian Ferrari segretario generale Cgil Veneto e il coordinamento di Pieralberto Colombo segretario generale Cgil Rovigo. Interverranno i segretari di categoria della Cgil.

© RIPRODUZIONE RISERVATA