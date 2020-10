COMMERCIO

ROVIGO Troppo pericoloso, in piena pandemia, portare in centro circa 300 bancarelle e migliaia di persone. Dopo una lunga giornata di incontri tra i vertici del Comune, prefettura e Consorzio fieristico polesano, sembra ormai essere sempre più vicina la cancellazione della fiera d'ottobre. L'incalzare del Coronavirus renderebbe infatti troppo rischioso attrarre in centro migliaia di persone provenienti da tutta la provincia, la sicurezza della cittadinanza verrebbe messa a repentaglio dal virus.

La fiera, in programma per il prossimo finesettimana, potrebbe infatti scatenare in città nuovi focolai del virus facendo salire ulteriormente il numero dei nuovo contagi. Sarà compito del sindaco, questa mattina, ufficializzare la cancellazione del tanto discusso evento.

RISCHIO CONTAGI

Il no definitivo del Comune seguirà la lettura della relazione dell'Ulss 5, chiesta ieri dal sindaco dopo il vertice in prefettura. Al tavolo con il prefetto, ieri mattina, oltre al sindaco Edoardo Gaffeo e all'assessore alla Sicurezza e Commercio Patrizio Bernardinello, si sono seduti anche il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara e i vertici delle Forze dell'Ordine. L'incontro, iniziato intorno alle 10 è terminato poco prima delle 13, si è però concluso però con un nulla di fatto. «Abbiamo cercato in tutti i modi di individuare delle soluzioni per salvare questa edizione della fiera ha spiegato Bernardinello in via Celio -, tra ipotesi quella di farla a numero chiuso, con un massimo di mille partecipanti. Il problema, però, è che ai cancelli si formerebbe comunque assembramenti con effetti sul fronte della diffusione del contagio ancora peggiori. Un esperimento di questo tipo era stato fatto dopo gli attentati terroristici in Francia, ma è emersa proprio la problematica delle persone ammassate ai varchi». Poco efficace, a livello tecnico, anche l'ipotesi del conta persone ai varchi. «L'alternativa ha illustrato l'assessore alla Sicurezza potrebbe essere quella di una fiera a numero chiuso, prenotando l'entrata attraverso un'App. Una soluzione che non sembra però realizzabile, anche perché gli operatori potrebbero protestare per la riduzione drastica dei partecipanti con un calo degli affari».

SCELTA OBBLIGATA

Senza contare che l'arrivo in città di più di 200 operatori provenienti da tutta Italia porterebbe ad aumentare inevitabilmente le possibilità di un incremento in Polesine di casi di Covid, provincia per il momento dove i contagi restano più bassi rispetto alla media regionale e, in certi casi, anche nazionale. «La salute della cittadinanza ha la priorità in questo momento ha spiegato Bernardinello -. Ci stanno a cuore certamente anche le problematiche economiche che tale stop provoca. Fino all'ultimo la volontà dell'Amministrazione, a differenza di altre province, è stata di permettere lo svolgimento della fiera. La situazione dei contagi si è però aggravata, il rischio per la salute pubblica è davvero importante. Ecco perché stiamo valutando attentamente se ci sono i presupposti per garantire la sicurezza di chi partecipa all'evento». Nella tarda serata di ieri, l'Amministrazione ha incontrato Confipo, organizzatori dell'evento, per fare il punto sui rischi legati all'arrivo in città, in particolare in occasione del marti franco, di circa 5000 persone.

«Ci siamo resi conto che è davvero difficile garantire la sicurezza dell'evento in questa situazione di emergenza sanitaria le parole del responsabile della Cooperativa degli operatori fieristici Giancarlo Zanella -, durante l'incontro con il sindaco abbiamo valutato alcune ipotesi per aumentare la sicurezza durante la fiera. L'ultima parola però sarà dell'Ulss, in caso di parere negativo dovremo rinunciare. Una scelta fatta a malincuore, però ci rendiamo conto che la responsabilità è davvero tanta. Siamo pronti a fare di tutto per permettere lo svolgimento dell'evento, ma se non sarà possibile, comprendiamo le difficoltà che si sono create in questi ultimi giorni a causa del ritorno prepotente del virus».

Roberta Merlin

