IL FOCOLAIO

FICAROLO Divampa il focolaio a La Residence di Ficarolo, casa di riposo che ospita over 65, parzialmente autosufficienti e non. Secondo i dati illustrati ieri pomeriggio da Antonio Compostella, direttore generale dell'azienda sanitaria Ulss 5, i degenti positivi al Coronavirus sono attualmente 35 su un totale di 181 ospiti, quasi il 20 per cento. Sei di questi sono ricoverati all'ospedale San Luca di Trecenta e tenuti sotto osservazione. Gli altri 29 positivi sono invece rimasti nella casa di riposo di via Castello e al momento le condizioni di salute non destano particolare preoccupazione, come conferma il direttore della struttura Mauro Mantovani: «Due-tre volte al giorno viene rilevata la temperatura agli ospiti e alle 11 di stamane (ieri) nessuno degli anziani aveva la febbre. Ci sono parecchi casi, ma questa seconda ondata è potenzialmente meno grave della prima e pertanto siamo ottimisti».

TAMPONI AL PERSONALE

Nuovo giro di tamponi per il personale, anche in questo caso Mantovani intende rassicurare: «Nessun dipendente è stato trovato positivo al Coronavirus». Le visite dei parenti sono state interrotte già da un paio di settimane, i nonni più smart si attrezzano con la tecnologia: «Grazie alla psicologa e all'assistente sociale, gli ospiti possono effettuare videochiamate ai parenti, abbiamo messo a disposizione un tablet». L'incubo Covid torna a farsi largo nel piccolo paese rivierasco, il sindaco Fabiano Pigaiani vuole tranquillizzare i concittadini: «Nella prima ondata dell'epidemia sanitaria, gli Istituti Polesani erano stati maggiormente colpiti e ora tocca invece a La Residence. I numeri dei positivi sono importanti, ma la situazione mi pare sotto controllo e i contagi al momento sono stati circoscritti: solo alcuni ospiti sono stati trasportati all'ospedale San Luca di Trecenta, ho avuto diversi colloqui telefonici con i parenti e, allo stato attuale, non ci sono criticità in merito alla salute degli anziani».

OCCUPAZIONE

La Residence ha da sempre generato sul territorio un elevato indotto occupazionale, molti ficarolesi lavorano all'interno della struttura di via Castello, e il delicato momento attuale non lascia indifferente il sindaco Fabiano Pigaiani: «Esprimo la mia vicinanza a medici, operatori e infermieri che prestano servizio a La Residence, svolgono quotidianamente un lavoro pesante e rispettano sempre i protocolli, utilizzando i necessari dispositivi di sicurezza». Dopo alcuni mesi di relativa tranquillità, con la casella contagi ferma a zero, a Ficarolo si sta ragionando sull'opportunità di riproporre le consegne a domicilio, per aiutare e proteggere gli anziani, fascia della popolazione più a rischio nella pandemia sanitaria.

Pigaiani conferma: «Stamattina (ieri, ndr) mi sono confrontato con le associazioni del territorio, per valutare se riattivare o meno il prezioso servizio delle consegne a domicilio. Attualmente non c'è moltissima richiesta, ma nei prossimi giorni, se ci dovessero essere nuove chiusure restrittive imposte dal Governo, la situazione potrebbe presto cambiare: stiamo quindi valutando la riattivazione del servizio, sempre in collaborazione con i volontari della Pro Loco e delle altre associazioni del paese».

Ficarolo è stato tra i comuni della provincia che hanno allargato di più i cordoni della borsa, per aiutare cittadini e imprese, durante l'emergenza Il sindaco ricorda alcuni numeri: «Abbiamo elargito un contributo di quasi 900 euro per ogni impresa con i requisiti necessari alla domanda: sono stati stanziati quasi 20mila euro e altri 13mila sono stati invece destinati alle famiglie che faticavano ad arrivare alla fine del mese, per un importo complessivo di oltre 33mila euro».

Alessandro Garbo

