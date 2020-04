I RITI PASQUALI

ROVIGO La Passione di Cristo viaggia online. L'Animazione parrocchiale di Ficarolo ha ideato la prima Via Crucis in streaming, una novità assoluta per la provincia di Rovigo, che verrà trasmessa domani alle 17.45 su YouTube. L'epidemia ha bloccato tutte le manifestazioni religiose e i fedeli rischiano di trovarsi senza un importante punto di riferimento, in un momento già delicato da affrontare. I giovani di Ficarolo raccontano come si è sviluppata l''idea: «Abbiamo visto che il vescovo Pier Antonio Pavanello ha utilizzato il canale YouTube per dire messa e abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso, per confermare la vicinanza ai compaesani. Sono stati coinvolti tutti gli animatori, ognuno da casa ha contribuito con spezzoni e riflessioni. Stiamo raccogliendo i filmati, che saranno poi montati in un unico video, trasmesso domani sul nostro canale YouTube animazione parrocchiale Ficarolo».

OLTRECONFINE

La Via Crucis ha varcato i confini e raggiunto addirittura il Regno Unito. «Francesca Furini, tecnico radiologo che vive e lavora a Londra, ha voluto partecipare - continuano gli animatori - e ci ha inviato un contributo video. Stiamo valutando se trasmettere la diretta anche sulle pagine Facebook e Instagram». E i fedeli più anziani si stanno attrezzando. «Le signore presenti su WhatsApp ci hanno chiesto informazioni, stiamo spiegando come accedere al canale YouTube». «Sono sette anni - continuano - che il nostro gruppo partecipa alla Via Crucis, ma questa volta non sarà animata e i temi saranno diversi. Leggeremo i passi del Vangelo, faremo delle riflessioni sulle conseguenze che ha portato il Coronavirus, come la perdita del lavoro, la difficoltà nel conoscere una persona positiva al Covid-19, le polemiche sui social». Nei filmati comparirà don Massimo Guerra, parroco di Ficarolo, mentre nel dietro le quinte va segnalato il prezioso contributo di don Enrico Turcato, che ha affiancato i ragazzi in questo stimolante progetto virtuale. Ogni stazione sarà intervallata, oltre che dai canti, da un quadro famoso riguardante la Passione di Cristo. Ecco gli animatori coinvolti: Letizia Galvan, Greta Cottica, Chiara Caberlon, Sofia Bosi, Angela Caberlon, Bianca Luppi, Luna Soriani, Gemma Luppi, Omar Bellinazzi, Vittoria Furini, Fabio Menghini, Beatrice Zanoni, Mariapia Fioratti, Serena Barbini, Chiara Veratti, Giovanna Ottoboni, Andrea Saltari, Delia Barbini e Isach Bellinazzi.

GRUPPO PARROCCHIALE

Il gruppo parrocchiale nasce a Ficarolo nel 2010. Tutto è partito dal Grest, che si svolge ogni anno le ultime due settimane d'agosto, ma si sono aggiunti anche altri appuntamenti: gli incontri mensili con i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima, i fioretti di maggio che, a causa dell'emergenza Coronavirus, probabilmente saranno proposti in versione online come la Via Crucis, il catechismo della prima elementare e delle tre classi delle medie. «Cerchiamo di far vivere ai ragazzi la realtà del paese, ad esempio visitando le case di riposo, oppure conoscendo l'ambiente e i cambiamenti climatici - raccontano gli animatori - Siamo molto contenti del rapporto di fiducia con i genitori, un legame che si rinsalda nel momento della gita di agosto, a cui partecipano anche le famiglie».

Alessandro Garbo

