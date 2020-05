INTERNET VELOCE

ROVIGO I lavori sono partiti questa settimana dal quartiere Commenda e, nel corso dei prossimi mesi, consentiranno di collegare circa 19mila abitazioni. Open Fiber ha dato ufficialmente il via a Rovigo al piano operativo per la realizzazione di una nuova rete interamente in fibra ottica, che abiliterà performance di navigazione molto elevate nelle case e negli uffici della città.

L'INVESTIMENTO

La società guidata da Elisabetta Ripa, che nel dicembre scorso ha siglato una convenzione con il Comune di Rovigo, investirà complessivamente circa 7 milioni di euro. «Dopo la pausa dettata dall'emergenza Coronavirus ha annunciato il sindaco Edoardo Gaffeo -, è partita la fase operativa della convenzione siglata con Open Fiber. Rovigo diventa così più all'avanguardia nel mondo tecnologico. Avere una nuova rete in fibra ottica, significa poter usufruire di servizi di navigazione internet più veloci a servizio di tutti».

L'infrastruttura, in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa), si svilupperà per circa 150 chilometri sul territorio comunale: la convenzione siglata da Open Fiber con Palazzo Nodari stabilisce le modalità di lavorazione per la posa della fibra ottica, come previsto dal decreto ministeriale del 2013. Open Fiber riutilizzerà cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti per circa l'85% dello sviluppo complessivo dell'opera, con l'obiettivo di limitare il più possibile gli eventuali disagi per la comunità. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale. Anche i ripristini delle strade interessate dai lavori saranno a cura di Open Fiber, che interverrà prima con lavorazioni provvisorie, finalizzate a favorire un corretto assestamento del terreno, e poi con la riasfaltatura delle superfici stradali manomesse per l'installazione della fibra ultraveloce. «Abbiamo aperto i primi cantieri questa settimana nell'area in cui sorgerà anche la centrale spiega il responsabile regionale di Open Fiber del Veneto, Federico Cariali La rete abiliterà numerosi servizi come l'Internet of Things, l'e-health, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in HD e 4K, l'accesso ai servizi avanzati della Pubblica Amministrazione e tantissime applicazioni Smart City. A Rovigo si navigherà fino a 1 Gigabit per secondo con l'Ftth di Open Fiber».

Si tratta di un operatore che non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all'ingrosso, offrendo l'accesso a tutti gli operatori di mercato e Internet service provider interessati. Questo significa che una volta avviato il servizio, i cittadini e le imprese di Rovigo potranno scegliere l'operatore più congeniale alle loro esigenze.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA