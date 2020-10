ADRIA

Con un ritardo di quasi undici mesi sull'installazione del dispositivo, Palazzo Tassoni ha portato a termine il progetto di illuminazione notturna degli autovelox sul territorio. Si sono conclusi infatti martedì i cantieri per rendere visibili con il calare delle tenebre i due velox fissi sulla strada regionale 516 Piovese, Adria - Cavarzere.

Ieri invece sono stati cantierati i lavori sul sistema di controllo della velocità sulla strada provinciale 45, direzione Loreo - Adria.

Tre gli autovelox installati durante l'amministrazione Barbierato. L'altro nella direzione opposta, Adria - Loreo, era stato opera dell'amministrazione Barbujani ed era già illuminato.

IMPEGNO PRESO

L'annuncio dei lavori conclusi è stato dato in consiglio comunale. Era un impegno preso dal sindaco sollecitato da una serie di interrogazioni e mozioni delle minoranze.

«Ringrazio As2 che sta provvedendo ad illuminare le postazioni. Solo ora abbiamo trovato le risorse per portare a compimento questa operazione» ha precisato Barbieraro.

LUCI NON OBBLIGATORIE

Sulla vicenda il sindaco si era già espresso a luglio: «Anche se l'Illuminazione, ricordo, non è prevista dal Codice della strada - aveva puntualizzato - abbiamo inserito a bilancio oltre settemila euro per rendere visibili tre delle quattro postazioni di controllo della velocità».

L'illuminazione dovrebbe porre fine alla catena di lamentele degli automobilisti con il piede pesante pizzicati dagli autovelox, le cui foto, a volte, secondo qualche vittima, risulterebbero di difficile lettura non evidenziandosi il tipo di veicolo sanzionato.

Gli autovelox adriesi erano finiti al centro delle cronache pochi giorni fa. Infatti nei soli mesi di luglio e agosto, la Polizia locale, soprattutto grazie ai misuratori, aveva elevato violazioni al Codice della strada per una cifra di 556.543,96 euro. Considerando 97.275,95 euro di minori incassi, vista la possibilità per gli automobilisti di pagare le multe in forma ridotta entro 5 giorni, la somma si dovrebbe attestare sui 459.268 euro.

G.Fra.

