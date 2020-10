RICERCA

ROVIGO Tanto, tantissimo fumo. E si potrebbe sorridere visto che il teatro del principio d'incendio, fortunatamente senza gravi conseguenze, è stato l'edificio del Crea-Cin, già Cra-Cin, l'ente pubblico di ricerca sulle filiere agroalimentari, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che qui a Rovigo, in viale Amendola, è specializzato nella ricerca sul fronte della genetica e della selezione varietale della cannabis, sia per usi industriali che per usi farmaceutici.

A bruciare, fortunatamente, non sono state però le preziose piantine oggetto di accurati studi, bensì, secondo i primi accertamenti, un macchinario, forse a partire da una stampante, probabilmente a causa di un cortocircuito. Il principio d'incendio si è sviluppato nella mattinata di ieri al terzo piano del corpo centrale della struttura, lo stesso stabile dove nel 1914 Ottavio Munerati avviò la Stazione Sperimentale di bieticoltura.

Tutto è stato rapidamente arginato dall'immediato intervento dei vigili del fuoco, tempestivamente accorsi con un'autopompa, che hanno subito domato le fiamme. I danni sembrano essere stati contenuti, limitati alle strumentazioni direttamente interessate dall'incendio. A creare allarme è stato soprattutto il denso fumo sprigionatosi, proprio a causa della combustione di materiali plastici e non vegetali, ma fortunatamente nessuno dei presenti è rimasto intossicato. Sul posto è intervenuta anche la una pattuglia della polizia.

