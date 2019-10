Fiaccolata per i curdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIAI gruppi Ibc, Siamo Adria e Adria Civica presenteranno lunedì, durante i lavori del consiglio comunale, una mozione a difesa del popolo Curdo. «In questi giorni - spiegano - assistiamo con dolore alle azioni militari che coinvolgono civili curdi in Siria. Ci giungono notizie di bombardamenti su città e su postazioni civili di fronte a cui non possiamo rimanere in silenzio. È ancora viva la memoria delle donne curde che si sono sacrificate per difendere il mondo dalla minaccia globale dell'Isis. Nel 2019 non possiamo accettare che...