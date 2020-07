AMICI DELLA BICI

ROVIGO «Il bonus biciclette? Contributi a pioggia che penalizzano i piccoli centri». Ne è convinto il numero uno della Fiab (Federazione italiana amici della bici) di Rovigo Denis Maragno. «Il contributo andava tarato diversamente spiega il coordinatore dei ciclisti polesani - Limitarlo alle città da 50mila abitanti in su non incentiva l'uso della bici da parte di chi risiede in periferia, il contributo verrà pertanto sfruttato da chi già usa questo mezzo per spostarsi facilmente in città. Da noi la pianura permetterebbe anche a chi risiede nei Comuni limitrofi di raggiungere Rovigo in modo agile e veloce. Il bonus doveva, semmai, raggiungere questi contesti per invogliare chi abita in periferia a utilizzare la bicicletta per arrivare in città». «In questi giorni fa sapere il presidente della Fiab sto ricevendo molte telefonate per informazioni sul bonus biciclette: è senza dubbio un'iniziativa positiva, ma interessa principalmente chi è già un ciclista ed è dunque invogliato a sfruttare il contributo per acquistare un nuovo mezzo. Chi non usa abitualmente la bicicletta punta invece ad acquistare mezzi elettrici e monopattini, veicoli che necessitano di una regolamentazione per la circolazione, in quanto dotati di una certa velocità. Diverse città, dopo il verificarsi di numerosi incidenti li hanno dotati di targa e assicurazione e dell'obbligo dell'uso del casco per chi usa il monopattino».

BICI PIEGHEVOLI

Il bonus avrebbe potuto, secondo Maragno, incentivare invece l'uso, ad esempio, delle biciclette pieghevoli, utili per chi utilizza i mezzi pubblici come autobus e treno. «La settimana prossima spiega il numero uno della Fiab parteciperemo alla Commissione consiliare sul tema della viabilità e, ancora una volta, presenteremo una serie di proposte per migliorare e potenziare le piste ciclabili del centro e della periferia. Alcuni collegamenti necessitano infatti di essere solo migliorati, anche spostando fioriere e limitando la velocità dei mezzi a motori per renderli più sicuri per le biciclette. In altre aree della città, invece, i collegamenti ciclopedonali mancano completamente e vanno realizzati».

CORSO A SENSO UNICO

Su questo fronte Fiab proporrà nuovamente all'Amministrazione l'idea del Corso a senso unico. «A gennaio - spiega Maragno abbiamo chiesto al Comune di rendere Corso del Popolo a senso unico con la realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso. Una soluzione che ben si sposa anche con l'idea di una città che diventa un centro commerciale a cielo aperto, come più volte ipotizzato dal sindaco. La primavera è stata poi bloccata dal Covid e non se ne è più parlato».

NUOVI PERCORSI

Al vaglio della commissione, finirà anche la Ciclabile delle Mura, il percorso messo a punto dalla Fiab che andrebbe a ridisegnare il traffico delle biciclette in centro, valorizzando anche il patrimonio storico e culturale del capoluogo. «Abbiamo molte proposte per rendere finalmente Rovigo una città a misura di bicicletta fa sapere Maragno - Da anni presentiamo al Comune i nostri progetti, ma il capoluogo continua ad essere organizzato esclusivamente per i mezzi a motore, le bici sembrano un optional con tutti i relativi pericoli e le problematiche che ne conseguono».

I NUMERI

Eppure le due ruote in città circolano eccome. L'ultimo Contaciclisti di Fiab, lo scorso 3 giugno, ha infatti rilevato, all'altezza dei maggiori incroci periferici della città, la presenza di ben 12 biciclette al minuto nella fascia oraria 17.30-18.30, mentre il doppio ne erano stati contati negli incroci di accesso al centro. La media giornaliera di biciclette che circolano ogni giorno in città è sommariamente di 5,5 mezzi al minuto.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

