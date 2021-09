Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIABILITÀROVIGO Una fotografia lunga 90 minuti. Uno scatto ipotetico durante il quale Fiab, associazione Amici della Bici di Rovigo dalle 17 alle 18.30, conta quanti motocicli, biciclette, utilitarie, berline, suv, furgoni, mezzi in servizio e anche monopattini, passano lungo Corso del Popolo, all'incrocio con via Laurenti e via Trento. Così il 17 settembre la Fiab ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità', per il secondo anno...