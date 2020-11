ASSOCIAZIONI

ROVIGO «Era il lontano gennaio del 2017 quando la nostra associazione indossò le mascherine per richiamare, con una simbolica pedalata, l'attenzione sul galoppante smog nella città. A più di tre anni di distanza da quella azione, dobbiamo con rammarico considerare che nulla, o quasi, è cambiato in termini di soluzioni adottate per il miglioramento dell'aria». La Fiab Amici della bici interviene sull'allarme inquinamento dell'aria dopo che l'Arpav, per la seconda settimana consecutiva, ha registrato a Rovigo oltre quattro sforamenti continuativi del limite del Pm10.

«Il Comune - spiega la Fiab - ha voluto essere virtuoso e in controtendenza rispetto a quanto deciso dalle Regioni del bacino padano, ha scelto di attivare il semaforo di allerta smog con conseguenti limitazioni alla circolazione dei veicoli a motore. In tempi di grande tensione e preoccupazione per la nostra salute arrivano, viceversa, richieste che vanno in senso opposto, a favore di una totale deregulation di ogni tipo di contenimento del traffico. Dalla sospensione delle Ztl alla riduzione, se non azzeramento, delle tariffe di parcheggio, sono le proposte che si sentono circolare, senza comprendere il senso profondo di tali misure. Ci chiediamo chi ne trarrà beneficio in questo apparente tira e molla».

L'APPELLO

Secondo l'associazione, chi ne farà le spese saranno i cittadini e l'ambiente. «Nebbia e la morfologia della nostra provincia non sono l'ideale per il ricambio dell'aria. Volendo, si potrebbe attendere il 2050 per vedere gli effetti del riscaldamento globale. Infatti, grazie all'inevitabile innalzamento dei mari, l'acqua potrebbe arrivare a lambire Grignano e con essa avremmo il suo effetto mitigatore. Intanto non sarebbe una cattiva idea cercare di porre rimedio a questa situazione, oggi.Oltre al blocco del traffico, quali sono le misure che l'amministrazione prevede di mettere in campo per ridurre la concentrazione di Pm10 dell'aria cittadina? Attendiamo perciò piantumazioni, attendiamo una crescita della rete ciclabile, nonché l'ampliamento delle aree pedonali in centro come nei quartieri, attendiamo una vera campagna di promozione di stili di vita sostenibili».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA