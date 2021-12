FESTIVITÀ

ROVIGO Dopo Natale, la festa in città continuerà con una serie di appuntamenti. In scena i gruppi musicali itineranti Regina delle nevi e performance su trampoli e Re magi, per proseguire la magica atmosfera delle feste natalizie e di fine anno. Inoltre, in questi giorni e fino all'Epifania, la facciata di palazzo Nodari sarà illuminata con giochi di luce e proiezioni particolari in tema natalizio, a cura di Live for music.

Il 27 protagonisti saranno Il pastore delle Dolomiti, il gruppo musicale itinerante in costume tipico pastorale con tabarro alla veneta, con repertorio natalizio e misto popolare. Il 28 tocca a Lilian la regina delle nevi che arriva con la sua slitta bianca regalando momenti di magia, sculture di bolle giganti, animazione e spettacolo a tema. Il 29 appuntamento con Carousel, la performance itinerante su trampoli con costumi e sfere luminose. Il 30 in scena i Re magi che assieme a uno zampognaro, ripercorreranno il loro viaggio all'inseguimento della lucente cometa.

Grazie a questi eventi l'atmosfera natalizia di festa in città proseguirà, dunque, fino alla fine dell'anno.

