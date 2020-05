FESTE PAESANE

ROVIGO Sarà un'estate triste senza le feste paesane e le solite serate che riunivano ai tavoli le comunità del Polesine. Niente eventi per giugno e luglio, in extremis si studia qualcosa tra fine agosto e settembre, ma i punti interrogativi rimangono. È quanto emerso dalla videoconferenza tra Pro Loco e Regione avvenuta martedì. Tra i rappresentanti in videochat c'erano il consigliere nazionale e componente della Giunta regionale dell'Unpli, il trevigiano Rino Furlan, l'assessore alla Turismo della Regione Federico Caner, per Unpli Rovigo presenti il numero uno provinciale Giovanni Ghisellini, la vice Antonella Ferro e Clara Ghirelli, che è anche la presidente della Pro Loco di Canaro. Antonella Ferro ricopre il duplice incarico di presidente Pro Loco a Donada e vicepresidente dell'Unpli provinciale.

EVENTI CANCELLATI

C'è il rischio, concreto, che a saltare siano tutti gli eventi dell'estate 2020: «A giugno e luglio non proporremo alcuna manifestazione enogastronomica o di spettacoli serali. Le indicazioni emerse, anche a livello nazionale, sono chiare: aspettare ulteriormente per riprendere le iniziative e monitorare sempre i dati dei contagi - spiega Antonella Ferro - A voler essere ottimisti si potrà proporre qualche iniziativa a fine agosto, oppure a settembre. C'è la spada di Damocle non indifferente della responsabilità penale nell'organizzazione delle manifestazioni, che spinge a riflessioni prima di programmare qualcosa. Non ha senso poi aprire la cucina di una sagra, che potrebbe contrastare le attività di ristorazione già fortemente provate dall'emergenza Coronavirus».

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ

Le Pro Loco studiano formule diverse per attrarre visitatori, ma nel rispetto delle regole: «Ci sono troppe restrizioni legate alle serate danzanti con le orchestre. Le uniche alternative valide al momento sono mostre o percorsi turistici per la promozione del territorio - continua la presidente del gruppo portovirese - Noi a Porto Viro abbiamo già annullato la manifestazione di Pasqua, il ciclo dei Sa ghé in Piasa al marti? e un altro evento incentrato sui prodotti tipici del territorio, che speriamo di recuperare in autunno». Fronte compatto a livello provinciale: «Unpli Rovigo ha condiviso le linee-guide emerse, qualche presidente, durante la videoconferenza con l'assessore Caner, ha approfondito il discorso sicurezza e chiesto chiarimenti alla Regione, ma l'intenzione comune è essere prudenti e aspettare settembre. Le attuali regole sanitarie e le responsabilità dirette mettono timori, meglio attendere che il virus scompaia definitivamente».

SERVIZIO RISTORAZIONE

Il consigliere nazionale Rino Furlan aggiunge: «Le attività che implicano servizio di bar e ristorante sono condizionate dai decreti. Le difficoltà sono moltissime, senza dimenticare il rischio di fare concorrenza ai ristoranti che stanno tuttora faticando - afferma Furlan - Sembra già svanita la possibilità di fare take-away alle sagre, una modalità che non ci convince. E poi organizzare una fiera richiede impegno di volontari e risorse. C'è il rischio di investire e creare poi un buco economico per le Pro Loco, che sarebbe faticoso da ripianare». Secondo gli ultimi dati, Unpli Veneto ha sette comitati provinciali, 43 consorzi e 535 Pro loco. I soci che aderiscono ai vari gruppi in provincia di Rovigo sono complessivamente 4.200. Non solo l'universo delle Pro Loco è rivoluzionato dall'emergenza Covid 19, ma tutte le feste in Polesine sono fortemente condizionate. Tra le più famose destinate a saltare ci sono la Festa della bondola a Frassinelle e la Sagra dello storione di Ficarolo, entrambe in agenda per luglio. Due feste gastronomiche che servivano alle squadre locali di calcio per raccogliere fondi, in vista della nuova stagione sportiva.

Alessandro Garbo

