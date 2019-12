Festa senza bottiglie né sigarette

FESTA IN PIAZZA

ROVIGO E' conto alla rovescia per l'arrivo del 2020 e il veglione in piazza organizzato dal Comune quest'anno sarà senza l'ombra di un botto. Il piano di sicurezza stilato dall'Amministrazione e la relativa ordinanza dedicata alla festa di Capodanno in centro parla infatti chiaro: «È vietato produrre fiamme libere all'interno della piazza, quindi non si può fumare e non si possono lanciare petardi, botti o fuochi d'artificio. Questo vale in tutta l'area dove si svolge la manifestazione». Niente fuochi d'artificio dunque per salutare, come per tradizione, l'arrivo del nuovo anno, in quanto mettono a rischio l'incolumità di chi si trova in piazza per partecipare alla festa.

BOTTI VIETATI

Il no ai botti, in verità, è un'abitudine che, negli ultimi tempi, sta prendendo piede un po' in tutta Italia, anche nel rispetto degli amici a quattro zampe che risentono negativamente del rumore prodotto dai fuochi d'artificio. Numerosi infatti gli animali domestici che, in preda a una sorta di crisi, scappano dai rispettivi cortili, impauriti proprio dal rumore dei botti, molti dei quali recuperati il primo giorno dell'anno grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. In piazza Vittorio Emanuele II, dove si svolgerà il Concerto degli Ostetrika Gamberini insieme alla star televisiva Timothy Cavicchini, sarà, inoltre, vietato fumare, non solo per ragioni di sicurezza, ma anche per rispetto dei non fumatori e dei bambini che parteciperanno alla festa assieme alle loro famiglie. Chi sarà pizzicato con la sigaretta accesa all'interno dell'area dove si svolge l'evento, sarà infatti sanzionato dalla Polizia locale.

I DIVIETI

I divieti non finiscono qui. In piazza non si potrà infatti somministrare o vendere bevande, alcoliche e non, in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine su tutta l'area occupata dalla manifestazione denominata Capodanno in città, dalle 8 di stasera alle 2 di stanotte. Lo prevede l'ordinanza sindacale riguardante la festa di Capodanno in piazza organizzata dal Comune. Il divieto si estende fino al raggio di cento metri dall'area esterna al perimetro della stessa, da almeno un'ora prima dell'inizio e fino all'ora successiva al termine. Ovviamente le bottiglie di vetro non potranno essere portate nemmeno da casa: chi insomma si porterà da casa una lattina o una bottiglia di spumante dovrà tenersela in borsetta e non potrà stapparla. Per i trasgressori è infatti prevista un'ammenda fino ai 200 euro. I proprietari dei locali, se recidivi, invece potrebbero vedersi addirittura sospendere l'attività fino a 15 giorni.

IL SINDACO

«La decisione spiega il sindaco Edoardo Gaffeo - è stata presa al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'evento, evitando comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica». Il primo cittadino invita tutti «a divertirsi con la testa». E ricorda: «Non si potranno usare botti e fumare. Invito dunque a tenere un comportamento dignitoso e rispettoso nei confronti di tutti».

VIABILITÀ MODIFICATA

A cambiare, per permettere lo svolgimento della festa di San Silvestro in centro, sarà anche la viabilità. Verranno infatti chiuse alle auto via Cesare Battisti, all'altezza di corso del Popolo, e via Cavour, all'altezza di vicolo Venezze. L'uscita da vicolo Venezze sarà su via Cavour verso piazza Merlin. La festa in piazza, prima de tanto atteso concertone, inizierà con l'esibizione dei rapper Soul P, While C e Smicchio del collettivo Sisma Records e della cantautrice Katrin Roselli. Durante la serata ad animare la piazza toccherà invece al Dj polesano Jimmy Cash fino alla chiusura della festa. «Dopo mezzanotte fa sapere il Comune panettone gratis per tutti».

