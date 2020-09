PAPOZZE

Festeggiati nei giorni scorsi alla residenza Bottoni di Papozze i 100 anni di Linda Passarella. Nata a Papozze il 29 agosto 1920, nella sua vita ha superato, come tante altre donne della sua epoca, momenti molto duri. Linda è stata in risaia, ha lavorato come bracciante, ha coltivato le barbabietole da compartecipante, andava a far legna per l'inverno e a spigolare d'estate. E alla fine della giornata, c'era da accudire la famiglia.

Ai festeggiamenti, con il personale della casa di riposo, erano presenti il presidente Diego Guolo, il sindaco Pierluigi Mosca, l'assessore Chiara Mancin e la consigliera Aldina Canato, Paolo Rigoni in rappresentanza della Biblioteca e dell'Associazione Lagunari, mentre nell'atrio della residenza si sono turnati nel rispetto del protocollo Covid i parenti giunti per salutare l'anziana.

Il sindaco Mosca ha portato il saluto della comunità e il presidente Guolo ha fermato l'attenzione sul dovere che gli amministratori devono porre verso agli anziani quali depositari della memoria. Tanti complimenti alla signora Linda, di mente pronta e sveglia e che, con un certa civetteria, ancora tiene al proprio aspetto. È stata moglie di Ottorino Stoppa (1914 -1983), pittore naif di Papozze che ha goduto di una certa notorietà, e nipote del sergente Carlo Passarella, fante mitragliere caduto sul Sile il 4 dicembre 1917 le cui spoglie, per iniziativa dell'Associazione Lagunari, riposano nel sarcofago romano all'interno della chiesa di San Nicola di Adria. Per tale motivo, i fanti da mar adriesi hanno consegnato a Linda Passarella un omaggio floreale avvolto nel leone di San Marco.

