FESTA DI QUARTIERE

ROVIGO Grande successo in Tassina per il tradizionale Brusavecia. L'evento organizzato dal Comitato San Leopoldo della locale Polisportiva è stato una due giorni dedicata alla vecchina che secondo un racconto popolare, incontrata dai Re Magi nel cammino verso Betlemme, avrebbe dato loro le informazioni per ritrovare la strada, ma poi avrebbe rifiutato di seguirli nella visita a Gesù bambino. Pentitasi per aver detto no, la vecchina con un cesto pieno di dolci sarebbe uscita di casa per ritrovare i Re Magi, ma non ci riuscì. Così iniziò a fermarsi di famiglia in famiglia, donando dolci ai bambini, con la speranza che tra loro ci fosse Gesù.

LA CASETTA

Per questo, già domenica pomeriggio in Tassina, alla casetta in via Vittorio Veneto allestita dal comitato del quartiere, i bambini avevano potuto consegnare le letterine. E in serata quasi 50 calze piene di dolci sono entrate nelle case del quartiere, a San Pio X e in Commenda. Ieri, il secondo giorno di festeggiamenti s'è legato al brusavecia, momento di aggregazione che fa ritrovare le tradizioni collegate alla terra e alle origini contadine. Già alle 15 c'era il tutto esaurito nei locali della Polisportiva per un'iniziativa giunta quest'anno alla 31esima edizione, e che secondo la tradizione contadina, trova nel falò l'addio all'anno vecchio e il benvenuto al nuovo, insieme alle aspettative per il futuro. Le faville del falò quando vanno a est, annunciano la pioggia e quindi terreni fertili. Ma se vanno a ponente, si dice che il terreno sarà arido e allora panoce gnente.

MAGHI E AUSPICI

Così in Tassina, prima di mettersi tutti con il naso all'insù a guardare il falò, e a seguire la direzione delle faville e lo spettacolo dei fuochi d'artificio, grandi e bambini si sono fatti rapire gli sguardi dal mago Ricky dell'associazione culturale La Giostra Magica. Almeno fino all'arrivo della Befana, perché poi l'attenzione è stata tutta per lei. Annunciata da Stefano Bellinazzi con una campana da altare, è arrivata un po' provata dal lungo giro. Ha raccontato di non aver consegnato carbone e poi ha risposto alle domande dei bambini. Ad esempio: Usi la scopa per volare?, Sei fidanzata con Babbo Natale?. In Tassina però niente voli, perché la scopa oggi è un po' scarica, ha detto la Befana: Allora metti le batterie, ha suggerito un bambino. Nella sala stracolma, dopo il consigliere regionale Graziano Azzalin e Raffaela Salmaso sono arrivati anche il sindaco Edoardo Gaffeo e l'assessore Erika Alberghini, che nei saluti - dopo le presentazioni di rito con la Befana - ha voluto ricordare quanto sia sentita la tradizione del Brusavecia in Tassina, alla pari del ricordo di Gianni Veronese, fondatore della Polisportiva e della squadra di pallamano arrivata fino ai vertici della serie A1. Fuori intanto, i bambini con la vista più lunga perché seduti sulle spalle di papà, sapevano già come sarebbe andata a finire: Ecco, diamo fuoco a quella là. Mentre i bambini più pensierosi rispondevano con un netto No alla domanda più gettonata: Avete voglia di tornare a scuola?. I genitori gli facevano eco: Beh, neanch'io ho voglia di tornare al lavoro, come può dire solo chi un lavoro ce l'ha.

IL SINDACO

È toccato al sindaco Gaffeo accendere il falò, con la vecia in cima alla catasta di legna rigorosamente inferiore ai 2 metri d'altezza, secondo l'ordinanza sindacale pensata per ridurre l'impatto dei falò sulle polveri sottili, che dal 27 dicembre a domenica scorsa sono state sempre, tranne il 28 dicembre, sopra il valore limite giornaliero per la protezione della salute. Per chi ci crede, faville e fumo ieri sono andate a ovest, ma dopo una festa così grande, tra cioccolata e bevande calde, e con i fuochi d'artificio finali, non c'ha fatto caso nessuno.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA