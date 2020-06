LA FESTA IN PIAZZA

ROVIGO Piazza Vittorio Emanuele II gremita sabato, nel tardo pomeriggio, in occasione del ritrovo di alcune classi di quinta, e non solo, per salutarsi nell'ultimo giorno di scuola. Non sono mancati attimi concitati, come quando sono arrivate le pattuglie della polizia municipale che hanno controllato la situazione visto che c'era assembramento sul liston e che i bambini non indossavano le mascherine, anche perchè stavano mangiando il gelato. Alla fine ha prevalso il buon senso, tutto è andato per il meglio, senza che fioccassero multe.

Il tempo fortunatamente è stato clemente, anche se poco prima del ritrovo della classe V C della scuola Papa Giovanni XXIII di San Bortolo, la prima a mettersi in moto con questa iniziativa grazie alla chat di gruppo delle mamme su WhatsApp, a Rovigo era piovuto. Ogni classe della scuola del quartiere rodigino, come regalo alle maestre, ha deciso di realizzare un collage dei bambini, al posto della solita foto di classe, e ogni mamma ha spedito le foto dei bambini per il patchwork.

«Si fa veloce a fare una cosa così: un risultato della quarantena pure il regalo dovuto al lockdown - ha raccontato una delle mamme - Poi le foto saranno stampate per le maestre». Per la V C erano presenti 21 bambini (solo un assente) e come maestre, c'era quella prevalente, ossia Renza Malin. Tutta la classe si è mesa in posa, per immortalare questo ricordo, visto che a settembre ci sarà l'approdo alla scuola media. A festeggiare l'ultimo giorno di scuola c'erano anche altre classi, di altre scuole, nei bar delle varie piazze e parchi della città. Prima di arrivare in piazza Vittorio, davanti all'Accademia dei Concordi, c'è stata la sosta gelato con genitori, bambini e maestra, la quale con molta commozione e sorpresa ha ricevuto l'inatteso regalo. I genitori le hanno chiesto il favore di consegnarlo anche alle altre maestre. Quindi c'è stata la parte dei saluti, dove non sono mancate le lacrime, anche perchè i bambini non si vedevano dal vivo da sabato 22 febbraio. E' stato tutto semplice e bello, oltre che emozionante, rivedere i bambini ancora una volta insieme. La maestra Renza Malin ha così commentato: «È stata una gioia rivedere i bambini in carne ed ossa, non mi pareva vero! Li ho trovati tutti molto belli e cresciuti. Vorrei ringraziare tutti i genitori che li hanno sostenuti, in questi mesi, per portare fino in fondo il lavoro scolastico. Grazie di cuore per l'affetto dimostrato da parte di tutti e per il gentile pensiero inaspettato».

M.Sca.

