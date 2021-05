Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FESTA DEI LAVORATORIROVIGO La sala consiliare della Provincia ha ospitato le cerimonie del Primo Maggio, che avrebbe dovuto svolgersi come sempre in piazza Matteotti ma è stata spostata a Palazzo Celio, visto il maltempo. L'Italia si cura con il lavoro, questo lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil, in quella che quest'anno è stata vista come una manifestazione più simile ad una piccola Resistenza, che non ad una festa vera e propria....