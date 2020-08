IL CASO

VENEZIA Da quando in qua Matteo Salvini, il leader della Lega, il Capitano, si interessa delle Feste dell'Unità in provincia? Curioso, ma vero: ieri, sulla pagina Facebook di Salvini, è comparso un post riguardante la Festa dell'Unità di Stienta. Solo un video, nessun commento, tranne il titolo, scritto a caratteri cubitali: Non spingeteee. E poi Gino Paoli in sottofondo che canta: Eravamo quattro amici al bar. Le immagini? Desolanti: i cartelli che invitano a mantenere il distanziamento sociale e i gazebo mezzi vuoti. Quasi quattromila i commenti. Il più caustico: Festa dell'unità nel senso che c'è una persona.

Ora, è chiaro che Salvini alla Festa dell'Unità di Stienta non c'è stato, anche perché nel caso avrebbe commentato subito (la festa c'è stata dal 7 al 17 agosto) e non dieci giorni dopo. Ma il fatto di aver pubblicato sui social il video che dimostrerebbe il flop dell'iniziativa del Pd è stato letto come un attacco politico di tutto rilievo, tanto più nel bel mezzo di una campagna elettorale dagli esiti non così scontati per quanto riguarda i consiglieri regionali. Val la pena ricordare che cinque anni fa Rovigo elesse Graziano Azzalin del Pd e Patrizia Bartelle del M5s. Nessuno della Lega, perché la Corte d'Appello di Venezia rifece i calcoli e Stefano Falconi dovette cedere il posto all'allora pentastellata, tant'è che il governatore Luca Zaia per assicurare una rappresentanza a tutte le province prese in giunta Cristiano Corazzari come assessore esterno. Il prossimo 20 e 21 settembre Rovigo eleggerà sempre due consiglieri regionali e la concorrenza è agguerrita. Va da sé, dunque, che il video postato da Salvini non è stato gradito dai dem.

LE REAZIONI

«È vergognoso e ignobile che Salvini dileggi con la sua macchina del fango una manifestazione che affonda le radici nella storia del nostro territorio, storia che Salvini ignora - tuona Graziano Azzalin - Una festa che vede all'opera volontari, che lavorano con impegno, generosità e passione genuina e disinteressata, altre cose che Salvini ignora». Il consigliere regionale elenca i numeri: gli stand gastronomici hanno registrato 2.374 coperti, le entrate sono aumentate del 30%, la sera a cena c'erano due turni. «E il sindaco di Stienta, Enrico Ferrarese, che è leghista, è anche venuto a portare i saluti all'apertura della Festa dell'Unità e a salutare il viceministro dell'Economia e delle Finanze Antonio Misiani». Però, effettivamente, c'era poca gente, praticamente il deserto nel video mostrato da Salvini. «Il video riprende un momento particolare - ribatte Azzalin - Salvini cerca di gettare discredito su una festa che è stata invece un successo in termini di partecipazione e di democrazia, altra cosa che il padre padrone della Lega ignora». Forse Salvini poteva chiedere informazioni a Corazzari che di Stienta, paese dove abita, è stato sindaco? «Io non strumentalizzerei quel post - dice Corazzari - A me è parso un video ironico, ogni tanto il clima elettorale va anche stemperato. Però ricordo che è il Pd a strumentalizzare sempre ogni uscita di Salvini per attaccarlo politicamente».

Al.Va.

