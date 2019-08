Ferrarese: «In Polesine sono di più quelli che hanno avuto riduzioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀROVIGO Dopo che il 1. luglio è entrata in vigore la nuova legge regionale di riforma dell'edilizia residenziale pubblica, la Regione è intervenuta il 6 agosto con la delibera di giunta numero 1180, considerata la delicatezza, l'eterogeneità e la complessità delle situazioni rilevate nei diversi territori provinciali. In questo contesto è stato attivato in ogni Ater provinciale un Nucleo tecnico di analisi (Nta) delle situazioni applicative concrete che presentino elementi problematici. Il nuovo organismo è operante per...