SICUREZZA

ROVIGO La fase due non è immune dai controlli e infatti continuano le verifiche sul rispetto delle norme per limitare la diffusione del coronavirus, sia sul fronte dei comportamenti individuali, sia sul fronte delle aziende che devono lavorare in sicurezza. Nella giornata di venerdì la Polizia di Stato ha fermato un uomo che si faceva notare per essere all'aperto senza indossare i dispositivi obbligatori, in particolare era senza mascherina. Dopo la verifica sull'identità, è emerso che si trattata di un cittadino marocchino destinatario di un ordine di carcerazione: era a piede libero quando invece avrebbe dovuto scontare due anni di detenzione per reati contro il patrimonio. L'uomo, Rachid Azdod del 1982, è stato immediatamente portato in carcere a Rovigo per scontare la pena.

FUORI REGIONE

Complessivamente, la Polizia nella giornata di venerdì ha controllato 46 persone, staccando una sola sanzione, a testimonianza che la maggioranza delle persone osserva le regole. Quell'unica persona sanzionata è stata fermata lungo la Statale 16 e ha dichiarato che stava andando a fare la spesa a Rovigo. Aveva, però, già percorso 20 chilometri, risiedendo in provincia di Ferrara. Quindi, se da un lato è possibile ora spostarsi per la spesa anche fuori dal proprio comune, la persona è stata sanzionata perché residente fuori Regione.

IL BILANCIO

Per quanto riguarda i controlli sul territorio comunale di Rovigo, la Polizia locale ha reso note le cifre delle verifiche effettuate in tutto il periodo della quarantena, sia controlli individuali, sia agli esercizi commerciali. Dall'inizio del lockdown, a Rovigo sono state controllare 2.270 persone, di cui 15 denunciate. Di queste 15, 13 denunce riguardano la violazione delle misure restrittive ai sensi dell'articolo 650, cioè si trattava di persone fuori casa per motivi non comprovati; una denuncia è stata fatta per documenti falsi e una a carico di un cittadino che ha ignorato tre provvedimenti di espulsione dallo Stato italiano.

Le sanzioni, invece, sono state 115. Complessivamente sono state controllate 886 persone e 1.178 aziende a marzo cui si sommano le verifiche su 1.384 persone e 658 esercizi condotte nel mese di aprile.

ESERCIZIO NEI GUAI

Venerdì scorso i vigili urbani hanno controllato 28 persone staccando una sola sanzione. Hanno inoltre verificato il rispetto delle norme in 21 esercizi commerciali di cui uno è stato sanzionato perché i prodotti non venivano confezionati con le dovute accortezze. Nello specifico, i prodotti devono essere per essere consumati a casa perché è consentita solo la vendita d'asporto o la consegna a domicilio, mentre rimane vietata la consumazione all'esterno. Infatti per tutte le attività di somministrazione (bar, ristoranti, gelaterie e così via), attività che secondo le disposizioni del Governo dovrebbero riprendere dopo il primo giugno, non c'è ancora alcun protocollo per la gestione della distanza fisica tra i clienti e in queste condizioni la consumazione di prodotti in un luogo pubblico, fosse anche un gelato, non è al momento consentita. Per acquistare a domicilio è sempre necessario prenotare, andare a ritirare e consumare il prodotto a casa.

