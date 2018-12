Fermato per tentato omicidio, torna libero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIBUNALEROVIGO Torna libero il 20enne nordafricano fermato dalla polizia la notte di Santo Stefano per tentato omicidio. Ieri infatti il sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo ha deciso di non convalidare il fermo nei confronti del giovane nordafricano che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe investito una ragazza a pochi passi da un locale alle porte di Rovigo. Lo straniero, già noto alle forze dell'ordine, era stato posto in stato di fermo dagli agenti della questura intervenuti sul posto, la notte tra il 26 e il 27 dicembre, insieme...