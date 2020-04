CONTROLLI

ROVIGO «Non me ne frega un c...». Queste le parole che una persona, fermata nel cuore della notte da una pattuglia della Squadra volanti, durante i controlli sugli spostamenti, ha dichiarato a verbale dopo essere stato sanzionato per la violazione sulle norme che limitano le uscite di casa per evitare il contagio da Coronavirus, avendo ammesso di essere di ritorno da una cena a casa di un amico. L'ennesima testimonianza di un'insofferenza generalizzata a regole pesanti, ma decise per motivi di salute pubblica. Gli strappi alle regole si fanno sempre più frequenti e non è nuovamente mancato chi è stato sorpreso, sempre dalla polizia, mentre era intento a pulire la propria macchina a un autolavaggio. O la sempre più ricorrente figura degli accompagnatori. È il caso di una persona che fermata in macchina, ha spiegato che stava accompagnando un'amica per una veloce commissione di lavoro, nonostante questa avesse la patente. Martedì i sanzionati dalla polizia sono stati complessivamente 11 su 118 persone controllate, mentre mercoledì 8 su 66. Numeri ancora contenuti, perché comunque il rispetto delle regole in Polesine è sempre un valore condiviso. Le sanzioni elevate dai carabinieri nella giornata di controlli di martedì sono state invece 12, in tutto il Polesine, esattamente come 12 sono state anche mercoledì. Tre, invece, le persone che sono state sanzionate, mercoledì, dalla polizia locale, su un totale di 101 fermati. Si trattava di persone che erano in giro per acquistare beni valutati non di prima necessità. Un confine ormai sempre più flebile e labile, viste anche le graduali aperture di alcune attività e che se una merce si trova in vendita, è comunque rientrante fra quelle acquistabili. Resta la regola del buonsenso che porta a far sì che vengano evitati gli eccessi. Così come per i due passi in prossimità dell'abitazione, con cane o figli al seguito. Nel frattempo continuano anche i controlli dello Spisal nelle aziende. Martedì sono state valutate le condizioni di sicurezza in 22 luoghi di lavoro, per un totale di 216 dipendenti, e non sono state rilevate situazioni di criticità.

Elisa Barion

