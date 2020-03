DIVIETI

ROVIGO Controlli, denunce, segnalazioni e falsi allarmi. Da chi vorrebbe andare da un amico a chi invece in cerca di qualcosa di inconfessabile, da chi, invece, mentre la gente si mette in coda per riuscire a fare la spesa, vuole tornare al supermercato per rendere qualcosa comprato con un eccesso di zelo da scorta.

I VERBALI

Il primo sabato di primavera ha visto, come ormai da giorni, le forze dell'ordine impegnate per controllare il rispetto delle norme che impongono restrizioni agli spostamenti per evitare la diffusione del contagio e non sono mancate, come di consueto, le denunce. Ben 41 quelle che sono state fatte, tutte per l'ormai ben noto articolo 650 del codice penale che punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di sicurezza pubblica, come in questo caso, dalle pattuglie dell'Arma dei carabinieri, che hanno eseguito controlli da un capo all'altro del Polesine.

Sono otto le persone che sono state denunciate dalla polizia su un totale di 41 fermate. E il campionario, dopo la coppietta beccata in Tangenziale dopo una sosta in camporella, si arricchisce di un nuovo caso particolare: quello di un uomo che aveva ritenuto, dopo un giorno dal suo passaggio al supermercato, di aver fatto una spesa eccessiva per il proprio fabbisogno ed era così tornato sul luogo del delitto, pretendendo di restituire alimenti deperibili per essere rimborsato. Invitato a rincasare immediatamente per le note disposizioni, non essendo ravvisabile alcun motivo che giustificasse la sua presenza in giro, ha pensato di dare in escandescenze, iniziando a offendere gli agenti delle Volanti. Un comportamento eccessivo dopo la spesa eccessiva, che è stato tale da portare i poliziotti a denunciarlo, oltre che per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Due, invece, le persone che sono state denunciate dalla polizia locale di Rovigo. Un 24enne che quando è stato è fermato, di pomeriggio, ha candidamente ammesso che stava andando a trovare degli amici a Boara. Ovviamente una giustificazione che non è valida, visto che il senso delle limitazioni è proprio quello di ridurre al minimo ogni contatto. Un provvedimento tanto duro quanto in questo momento necessario. Il secondo, invece, è un 48enne che si muoveva in motorino e che alla richiesta di giustificazioni del proprio spostamento, ha genericamente detto che stava cercando un negozio, senza però riuscire a spiegare quale. Atteggiamento che oltre a far nascere più di un dubbio, gli è costato la denuncia.

Nel frattempo, anche per effetto della necessità di stare chiusi in casa, monta la rabbia verso chi, apparentemente, viene visto passeggiare ingiustificatamente. O comunque a violare le rigide prescrizioni. Molte le accuse che si rincorrono anche sui social. In qualche caso, però, anche completamente infondate.

SEGNALAZIONI ERRATE

È il caso della segnalazione di una grigliata con ospiti che è stata notata in un giardino. A spiegare come si sia trattato di un falso allarme, anche se c'erano sia il fumo che l'arrosto, è il sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi, che come gli altri primi cittadini polesani è continuamente in prima linea in questi difficili giorni, fra incudine e martello. «La segnalazione - spiega - ha messo in moto un controllo da parte dei carabinieri. Effettivamente la grigliata c'era e così le tante persone. Ma si trattava di una famiglia numerosa che era all'interno delle pertinenze della propria abitazione. Nessuna irregolarità, quindi».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA