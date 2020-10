ULSS 5

ROVIGO Toccherà ora a Federica Fenzi, nuovo direttore dell'Unità organizzativa complessa di Igiene e Sanità pubblica, guidare la struttura che ha in capo le responsabilità della gestione epidemiologica, dagli isolamenti al tracciamento dei contatti, che nei mesi appena passati era affidata alla facente funzione dottoressa Margherita Bellè, che indicando la strada degli isolamenti come la via maestra per rallentare il contagio, ha giocato un ruolo prezioso. Il Sisp è molto di più, si articola in quattro aree: profilassi, malattie infettive e vaccinazioni; promozione della salute; igiene territoriale, ambiente e salute; organizzazione e valutazione screening. Oltre alla Medicina legale. La dottoressa Fenzi, ferrarese, 53 anni, dal 1999 ha iniziato a collaborare con l'Ulss 19 nella direzione medica dell'ospedale di Adria, entrando poi nello staff della direzione sanitaria dell'ospedale di Rovigo e nel direttivo dell'Uos Igiene Alimenti e Nutrizione, fino al 2018, quando è diventata responsabile dell'attività specialistica ambulatoriale.

«Auguro alla dottoressa Fenzi buon lavoro, ricordando l'importante mission del servizio che guiderà - sottolinea il direttore generale Antonio Compostella - in questi mesi di pandemia è stato ed è il perno operativo per la lotta alla diffusione del virus, un impegno per il quale ringrazio tutti i professionisti che vi lavorano e la dottoressa Bellè per la gestione svolta sinora».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

