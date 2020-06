IL BOLLETTINO

ROVIGO Dopo la nuova positività di martedì, ieri anche l'annuncio di un'altra morte riferibile al Covid. Molto indirettamente, però. A spegnersi, all'età di 91 anni, Fedora Merlaratti, di Salara, detta Feltre, vedova Liboni. Era stata contagiata dal Covid ed era stata ricoverata a Trecenta, ma aveva superato l'infezione. Tuttavia le conseguenze sul suo organismo già debilitato sono state pesanti.

FISICO DEBILITATO

Come spiega l'Ulss in una nota, «si era negativizzata il 28 maggio ed era stata trasferita ad altro reparto, dal reparto Covid, per proseguire le cure legate ad altre patologie pregresse. Purtroppo tali patologie, aggravate anche dal Coronavirus, l'hanno portata alla morte. Anche se era negativa da oltre venti giorni e la morte non è legata direttamente al Covid, trattandosi di stesso ricovero, ai fini statistici, il decesso va annoverato tra i decessi Covid-19».

La morte risale a lunedì scorso, ma vista la riferibilità solo indiretta con il Coronavirus non era stata inizialmente inserita insieme alle altre 35 che si sono registrate in Polesine dall'inizio dell'epidemia. Nelle griglie statistiche regionali, però, è stata conteggiata come decesso Covid, quindi anche l'Ulss Polesana si è riallineata su questa classificazione. Del resto, anche fra gli altri 35 decessi di residenti in Polesine riferibili al virus, ai quali si sommano anche le due morti avvenute nelle strutture polesane di pazienti residenti in provincia di Padova, più d'una non vede il virus come causa unica e univoca della morte.

LA CONTA DELLE VITTIME

Fino ad oggi, tuttavia, nell'elenco erano state conteggiate tutte le morti di persone che si erano spente mentre risultavano positive al Covid. Come accaduto, per esempio anche nel caso, con aspetti anomali dal punto di vista del decorso clinico, della 94enne Dina Lanzoni, di Canaro, ricoverata a Trecenta l'11 aprile con tampone positivo che, nonostante ben quattro tamponi negativi consecutivi nel percorso che aveva portato alle sue dimissioni lunedì 15 giugno, il giorno successivo, martedì, si è presentata in pronto soccorso per uno scompenso cardiaco, costatole la vita, e il tampone, previsto in tutti i casi di ricovero, ha poi dato un riscontro inatteso: positiva. Tecnicamente, una ripositivizzazione, come già altri tre casi si erano registrati in Polesine. Un decesso catalogato come Covid correlato, non l'unica morte provocata da molteplici concause e probabilmente attribuibile ad altre patologie, ma rientrante comunque nel novero di quelle di persone positive al Covid. Diverso il caso della 91enne Fedora Merlaratti, anche se purtroppo è analogo il doloroso esito. Il suo funerale sarà celebrato oggi alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Salara.

Per quanto riguarda gli altri indici epidemici, resta fermo a 451 il numero dei residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia, mentre per la terza volta, un dato un po' preoccupante, torna a scendere il numero totale dei guariti, da 408 a 407, perché seppur negativizzata la 91enne non può essere considerata guarita visto che per lei è sopraggiunta la morte. In virtù del riscontro di positività della 70enne bassopolesana scoperto martedì, tornano a salire le persone in isolamento domiciliare, ora 62. Intanto continuano le campagne di screening con i tamponi eseguiti in Polesine arrivati a 42.558 su oltre 21 mila persone, 21.040 per la precisione.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA