ROVIGO (F. Cam.) Un altro record di anzianità alla FemiCz. In poco più di due mesi l'azienda ha salutato un altro dipendente dopo oltre quarant'anni di collaborazione: Diego Ferrari che ne ha trascorsi esattamente 41 anni ed ha ricevuto un gradito riconoscimento dalla famiglia Zambelli che perde una pietra miliare.

«Aver trovato un datore di lavoro come quelli che ho incontrato sulla mia strada è stato eccezionale, era un periodo in cui il lavoro non mancava e il commendatore Zambelli venne fino a casa mia a chiedermi se volevo andare a lavorare nella sua fabbrica, siamo cresciuti insieme. Sul mio libretto di lavoro non c'è nessun cambio di datore di lavoro, sono orgoglioso di questo».

Ferrari è entrato nell'azienda quando si chiamava Cagnoni s.a.s. di F. Zambelli, era il 01 giugno 1980. «Ho imparato cose nuove rispetto a quanto studiato a scuola. I primi tempi facevamo un po' di tutto: foratura, piegatura e verniciatura. C'erano pochi tipi di prodotti all'epoca».

Ha qualche consiglio da dare ai colleghi più giovani? «Mi è già capitato di dirlo ai colleghi più giovani: è davvero importante credere in una realtà come questa e in persone che ti danno fiducia, anche con un po' di sacrificio. Ci possono essere alti e bassi come in tutte le cose, l'importante è credere e darsi da fare».

Il significato dell'ultimo giorno? «Ci pensavo da un po' di tempo, sono andato via sereno perché sapevo di aver dato il massimo che potevo dare all'interno in questa azienda. Sono stato bene e vorrei ringraziare i ragazzi che mi hanno affiancato negli ultimi tempi: abbiamo trovato punti di incontro anche con le normali differenze, soprattutto di età».

Ed ora? «Ho sempre fatto la vita da casalingo, vivo la mia tranquillità, la stessa che avevo anche mentre lavoravo. Collaboro con la Protezione Civile già da due anni, faccio qualche attività di volontariato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



