Febbre e vomito anche per 7 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COSA SI RISCHIAROVIGO La salmonella, spiega l'Istituto superiore di sanità, è l'agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, causa di oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali.I SINTOMI«I sintomi (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall'ingestione di alimenti contaminati, ma più comunemente si manifestano dopo 12-36 ore, e si protraggono per 4-7 giorni». Nella maggior parte dei casi, «l'infezione da salmonella si presenta in...