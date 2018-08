Febbre del Nilo, impennata ad agosto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAROVIGO Il Polesine è la terra dove il West Nile Virus si sta manifestando in modo più pesante. E anche a Rovigo si cerca un modo per arginare il problema. Da quando si è affacciato nella pianura padana, non si era mai registrato un numero di contagi così alto nel mese di luglio. Comparsa per la prima volta in Italia nel 1998 in Toscana, con un focolaio isolato, nell'agosto 2008 il West Nile è ricomparso nel bacino padano e nel Delta del Po, dove è divenuto endemico.MONITORAGGIOIl costante monitoraggio attesta, dal 2009, 12...