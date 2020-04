L'ALTRO FLAGELLO

ROVIGO Prende il via oggi la lotta alle zanzare in tutto il Polesine per prevenire la diffusione del virus West Nile, con l'obiettivo di bissare l'assenza di casi ottenuta nel 2019. L'emergenza Covid-19 non deve far abbassare la guardia sulle altre possibili insidie per la salute pubblica, ed è per questo motivo che in tutti i comuni afferenti all'Ulss 5, ovvero quelli polesani con l'aggiunta di Boara Pisani, iniziano i primi trattamenti antilarvali per ridurre il numero di zanzare.

DISINFESTAZIONE

Sono previsti sei cicli di disinfestazione per le caditoie stradali e dodici cicli per i fossati che andranno avanti fino a ottobre inoltrato, quando le temperature si abbasseranno. Si inizia dai comuni di Adria, Guarda Veneta, Pontecchio, Villamarzana e Frassinelle, poi i trattamenti proseguiranno negli altri paesi in base al calendario condiviso con i sindaci.

DITTE INCARICATE

Ad eseguire gli interventi saranno la ditta Tecnoambiente snc per l'Alto Polesine e Rti Biblion Srl, la società cooperativa Triveneta Multiservizi e la Cooperativa Solidarietà per il Medio e il Basso Polesine. L'attività di disinfestazione è imponente, poiché condotta in un territorio che si estende per 120 chilometri da Melara al Delta, toccando 51 comuni che hanno più di 75 mila caditoie stradali e grande abbondanza di scoli, fossati e canali con acqua stagnante. L'obiettivo, spiega l'azienda sanitaria, è replicare il brillante risultato ottenuto nel 2019: lo scorso anno, infatti, non sono stati registrati casi di West Nile fra i cittadini polesani. Nel 2018, invece, purtroppo il Polesine ha avuto ben 45 casi confermati di West Nile; tra questi, 15 pazienti hanno presentato forme neuroinvasive e ben 5 persone sono morte. Si può ben comprendere, dunque, l'importanza di agire per prevenire la diffusione della malattia contrastando lo sviluppo di zanzare.

AZIONE LARVICIDA

Il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella ricorda che la West Nile, o febbre del Nilo Occidentale, è una malattia virale che può essere trasmessa all'uomo attraverso la puntura di zanzare infette del genere Culex.

AZIONI COORDINATE

«L'Aulss 5 ha adottato un sistema di contrasto preventivo, privo di rischi per le persone e l'ambiente, mediante l'uso di antilarvali che interrompono il ciclo vitale delle zanzare, impedendo alle larve presenti nell'acqua stagnante di svilupparsi sino a diventare adulti», spiega Compostella. L'azienda sanitaria polesana sottolinea di essere l'unica in Veneto, e probabilmente in Italia, ad aver centralizzato ed appaltato il servizio di disinfestazione in tutto il territorio in collaborazione con la Conferenza dei sindaci. «Attraverso questa sinergia sono garantite tempestività, omogeneità nelle azioni operative di disinfestazione e uniformità di metodo sottolinea l'Ulss 5 - L'azienda si occupa di valutare l'efficacia, la qualità dei prodotti impiegati e dei piani di lavoro nonché di coordinare le ditte incaricate, avvalendosi come sempre della collaborazione dei comuni per risolvere eventuali aspetti critici che dovessero emergere».

Ilaria Bellucco

