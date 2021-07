Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FEBBRE AZZURRAROVIGO La febbre azzurra continua a salire e nessuno si vuole svegliare dal sogno Europeo. In provincia di Rovigo migliaia di persone si sono ritrovate nei bar, nei locali, nelle pizzerie e al polo natatorio per assistere alla semifinale Italia-Spagna. Una marea azzurra per spingere i ragazzi di Mancini a un traguardo impensabile alla vigilia: la finalissima di Wembley. E le notti magiche della Nazionale fanno gongolare baristi...