FdI porta Giorgia Meloni in città

VERSO LE ELEZIONIROVIGO Arriva la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a sostenere la sua lista e la candidatura di Monica Gambardella. Sarà ospite della candidata alla Gran Guardia per parlare di prodotti tipici agricoli del territorio. Per l'ex ministro dell'ultimo Governo Berlusconi, si tratta di un ritorno a Rovigo. Fu infatti ospite dell'ex assessore provinciale Leonardo Raito per un convegno.Il segretario di FdI, Bartolomeo Amidei, approfitta dell'annuncio per sostenere che «vedrei bene alla caserma Silvestri un Centro...