ADRIA

Fratelli d'Italia passa dalle parole ai fatti e chiede un'ispezione ministeriale a palazzo Tassoni. É stata simbolica l'iniziativa di ieri degli esponenti del partito di Giorgia Meloni davanti all'ingresso del municipio per protestare contro le ultime disposizioni emanate dal segretario generale Gianluigi Rossetti a limitare l'attività dei consiglieri di minoranza. A bussare ironicamente al portone chiuso la capogruppo Giorgia Furlanetto. Con lei il coordinatore provinciale Alberto Patergnani, il coordinatore regionale Luca De Carlo e Paolo Longhi, presidente del consiglio comunale di Legnago. «Siamo qui -ha detto De Carlo - ad esprimere solidarietà a Giorgia ed ai consiglieri i cui diritti sono stati lesi. Su ciò che accade ad Adria penso debbano intervenire il Prefetto e gli organi competenti. Non ho notizie di situazioni così gravi. Lo dico da sindaco. Non ho mai vista una limitazione della libertà come questa».

PREFETTO INVOCATO

«Il caso Adria - ha ribadito Longhi - non diventi un precedente. Qui siamo di fronte alla mancanza di trasparenza e di democrazia. Cito Giolitti che diceva che per i nemici le norme si applicano ma per gli amici si interpretano. La situazione è paradossale e vergognosa. Chi non può entra e chi ha diritto viene lasciato fuori».

«Non ci fermiamo qui - ha evidenziato Patergnani - e questo è solo un primo passo. Alla maggioranza non piace che Giorgia sia a disposizione dei cittadini. Buttando fuori lei dal Comune, hanno buttato fuori anche i cittadini che dovevano essere da lei ricevuti». «Chiederò - ha concluso Furlanetto - un' ispezione ministeriale» . Non c'era ma ha espresso solidarietà, anche a nome della maggioranza di Pettorazza Grimani anche il vicesindaco Andrea Grassetto, componente dell'assemblea nazionale di Fdi.

