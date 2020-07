«L'assenza del sindaco Omar Barbierato all'incontro con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati fa tristemente comprendere le carenze dell'attuale amministrazione, quasi un'estranea tra i Comuni del Delta. Barbierato nelle occasioni importanti, quando non è assente, riesce addirittura a far percepire la sua presenza solo suscitando la risata (triste) dei presenti». Quella frase lui non lo conosco, pronunciata da colui che stava facendo le presentazioni alla senatrice Casellati di tutti gli amministratori presenti all'incontro, e rivolta all'assessore Marco Terrentin, preoccupa Fratelli d'Italia. Se fanno interpreti Daniele Ceccarello, Giorgia Furlanetto e Barnaba Busatto. «Il Comune di Adria si è per l'ennesima volta, contraddistinto in senso negativo in un'occasione importante. All'incontro avvenuto a Porto Viro infatti, al momento dei saluti iniziali e delle presentazioni ufficiali dei rappresentanti dei nove Comuni del Delta, dovevano essere presenti tutti i sindaci. Ancora una volta, in un'occasione importante Barbierato non era presente e non si conosceva nemmeno il nome dell'assessore che rappresentava Adria tra le risate generali di tutti i presenti». Una pessima figura per Fdi. «Non fa altro che confermare l'attuale situazione della città, isolata, quasi dimenticata, e messa in ridicolo dalle alte Istituzioni per le ormai ripetute gaffe e per l'inconsistenza politica che sta continuando a dimostrare. Siamo inoltre di fronte ad un comportamento che potrebbe essere definito quasi irrispettoso. Rimaniamo in attesa di apprendere le ragioni che hanno giustificato l'assenza».

G.Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA