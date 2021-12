CENTRO STORICO

ROVIGO «L'amministrazione comunale sopprime parcheggi in centro vicino a piazza Merlin per fare spazio a dei cassonetti inutili». La denuncia su quanto già riportato su queste colonne, è mossa dal capogruppo di FdI in consiglio comunale, Mattia Moretto, insieme alla dirigente provinciale di FdI, Elena Perini, in merito ai posti auto rimossi in via Boscolo dopo i lavori di rifacimento del manto stradale. «Pensavamo che le parole del sindaco sulla sovrabbondanza di parcheggi in centro fossero una battuta - spiegano i due esponenti di FdI - evidentemente per Gaffeo ci sono talmente tanti posti auto da potersi perfino permettere di rimuoverne alcuni. Sono da poco finiti i lavori in via Boscolo e i cittadini si sono trovati la brillante idea dell'amministrazione, che ha pensato di sopprimere alcuni parcheggi presenti nelle immediate vicinanze di piazza Merlin per fare posto a una meravigliosa isola ecologica. Hanno eliminato posti auto, vitali per i commercianti e per chi lavora e vive in centro, per fare posto a dei cassonetti perdipiú inutili visto che erano già presenti a poche decine di metri in via Ponte Roda».

IMMAGINE NEGATIVA

Senza considerare, poi, «l'aspetto del decoro urbano - continuano Moretto e Perini - chi arriva a Rovigo da San Bortolo ora, come prima cosa, vedrà questi cassonetti. Non è di certo questo il biglietto da visita che si merita la città vicino a una delle piazze più belle come lo è piazza Merlin. Pensavamo che quella del sindaco sulla sovrabbondanza dei posti auto fosse una battuta, invece non stava scherzando. Questo è un problema a meno che non sia a conoscenza di vie o sotterranei a noi sconosciuti dove i cittadini possano parcheggiare l'auto».

L'ACCUSA

Il consigliere Moretto e Perini si rivolgono direttamente al sindaco: «La città bisogna viverla in prima persona - incalzano i due esponenti rodigini di Fdl - non basta stare seduti nel proprio ufficio a Palazzo Nodari e farsi raccontare com'è bello il mondo da chi nemmeno conosce Rovigo. Se frequentasse di più il centro e le sue frazioni, capirebbe che non è tutto oro quel che luccica e di problemi da risolvere ce ne sono molti. Quello dei parcheggi è uno dei più sentiti».

Concludono infine i due esponenti di FdI: «L'amministrazione ha sbagliato scelta e ha sferrato un colpo basso ai cittadini e alle attività commerciali. Quei parcheggi soppressi saranno recuperati nelle vicinanze oppure sono persi per sempre? Se fosse così, come pensiamo, sarebbe vergognoso. Auspichiamo che l'amministrazione faccia marcia indietro e rimedi al danno fatto ai cittadini, senza alcun bisogno perché i cassonetti nelle vicinanze sono già presenti».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA



