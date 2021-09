Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Riapriremo quanto prima al traffico il ponte di via San Sisto. È chiuso da anni in quanto pericolante, ma deve essere al più presto ripristinato per migliorare la viabilità delle zona». Lo annuncia l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto in risposta all'interrogazione del consigliere di Fdi Mattia Moretto. Quest'ultimo ha chiesto all'amministrazione di riaprire al traffico la strada per rendere più scorrevole il traffico...