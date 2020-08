LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Il consigliere di minoranza Antonio Rossini mette sotto osservazione i lavori in città e lo fa con una lettera inviata all'assessore Giuseppe Favaretto. Secondo il consigliere, infatti, si stanno verificando diverse problematiche in merito alla manutenzione di strade e marciapiedi. «A Mardimago - spiega Rossini - nelle vie oggetto di interventi di asfaltatura ci sono dei rilievi da parte dei residenti, il manto stradale e la copertura delle buche appaiono dare poche garanzie di tenuta nel tempo. La stessa segnalazione, di coperture approssimative delle buche, l'ho già inoltrata al Comune per la dorsale di Buso».

LA RICHIESTA

In seguito alle diverse segnalazioni, Rossini ha dunque invitato l'assessore competente a verificare personalmente «la fondatezza o meno delle problematiche rilevate in merito ai lavori di manutenzione delle vie segnalate affinché venga effettuato un tempestivo accertamento sui luoghi in questione. I soldi vanno spesi bene e i cittadini faticano e fanno sacrifici per pagare tasse e tributi vari, bisogna garantire alla città che il Comune tutela ogni euro di spesa in maniera efficace ed efficiente senza alcun spreco di denaro pubblico».

In seguito alle segnalazioni di Rossini, l'assessore Favaretto ha fatto sapere di avere effettuato un sopralluogo generale su tutti gli ambiti di intervento. «In effetti - spiega l'assessore ai Lavori pubblici - sono emerse situazioni dove la perfetta regola d'arte non è stata totalmente rispettata. Situazioni non regolari che erano comunque già state rilevate da parte dei tecnici del Servizio suolo pubblico. L'appaltatore ha provveduto e sta provvedendo a rimediare».

In particolare, continua l'assessore comunale «per quanto riguarda via Mazzini, i lavori di ripristino delle caditoie imbrattate e riempite di bitume, a totale carico dell'appaltatore, hanno subito dei piccoli ritardi in quanto nonostante le numerose comunicazioni al pubblico e le ordinanze emesse, vi erano parcheggiate abusivamente delle auto sui luoghi oggetto di intervento, impedendone l'esecuzione. Voglio assicurare i cittadini che neanche un centesimo dei contribuenti di Rovigo verrà sprecato. In questi ultimi anni si è trascurato molto l'aspetto manutentivo dell'intero patrimonio pubblico di Rovigo, in particolare di quello stradale. Adesso si sta cercando di recuperare».

ANNI SENZA OPERE

Favaretto aggiunge che «non riesco ancora a capire come si sia potuto arrivare a questo punto in questi ultimi anni e cioè che sia stata trascurata così pesantemente una struttura organizzativa che era il fiore all'occhiello della nostra amministrazione».

Sul tanto degrado da recuperare, in tal senso, fioccano gli esempi, come quelli segnalati alla redazione da una lettrice, quali l cattivo stato di manutenzione dei marciapiedi di via Regina Margherita e l'incuria delle aiuole in via Casalini, con erba alta e un crescente degrado in pieno centro, come si vede nelle foto. Non mancano poi le lamentele per le buche presenti nelle aree a corona del centro, come la Commenda e la Tassina.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA