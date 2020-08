COMMERCIO

ROVIGO La Fattoria è pronta a cambiare ancora. In questo caso, senza che si sposti nemmeno un muro. Il 10 agosto, infatti, è stata presentata la domanda alla Provincia per la verifica dell'assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, Via in acronimo, per l'ampliamento di 2.350 metri quadrati di superficie di vendita del settore non alimentare del parco commerciale, da attuarsi all'interno del parco stesso, senza aumento della superficie lorda e senza alcun intervento edilizio. Sostanzialmente, una riorganizzazione degli spazi e una loro diversa classificazione. Un passaggio preventivo, che non riguarda l'immediato, chiarisce il presidente della Fattoria Claudio Zoccarato: «Sono pratiche lunghe, ci stiamo muovendo per cambiamenti e spostamenti in prospettiva».

I SETTORI TOCCATI

Le tre diverse aree interessate dalla trasformazione in superficie commerciale, una da 500 metri quadri all'interno del corpo centrale, nel centro commerciale vero e proprio, vicino alle porte ora utilizzate per l'ingresso e attualmente ospita un'attività di ristorazione, l'altra, da ben 1.350 metri quadri, ospita la sala Bingo, mentre solo gli ulteriori 500 metri quadrati sono ora vuoti, e si trovano sempre nello stesso blocco, alla destra del centro commerciale, nelle planimetrie indicato come Edificio B, sulla parte posteriore. «Qui - spiega Zoccarato - avevamo aperto il mercatino dell'usato, che andava molto bene, poi per un contenzioso col Comune l'abbiamo dovuto chiudere».

LAVORI IN PROSPETTIVA

L'ampliamento della superficie di vendita, si spiega nella copiosa documentazione inviata a Palazzo Celio, non prevede la modifica degli impianti esistenti o l'inserimento di nuovi impianti di tipo tecnologico. Non è comunque un passaggio che si prevede di effettuare dall'oggi al domani. «Questi - rimarca Zoccarato - non sono cambiamenti che possono essere fatti se non ci si è mossi con grande anticipo. Valutiamo come, in questo momento e temiamo anche in futuro, le sale Bingo siano state maltrattate dai provvedimenti governativi, con limitazioni eccessive, mentre bastava ridurre il numero di presenze: hanno bastonato il settore con una mano, mentre con l'altra hanno continuato a prendere soldi».

L'effetto Covid ha avuto ripercussioni anche sui lavori di ampliamento, quelli sì per la realizzazione di area coperta in più, tema di aspra discussione sotto l'amministrazione guidata da Massimo Bergamin. Oltre 2.400 metri quadri, anche se solo un terzo effettivamente per nuovi negozi, con un costo che era stato stimato in 5 milioni e con il termine dei lavori che era previsto entro la fine di quest'anno, ma la difficile situazione dei mesi scorsi si è fatta sentire. «In questo caso, non è colpa di nessuno - nota il presidente della Fattoria - ma è chiaro che se un cantiere si ferma, poi non è come riaccendere una luce. I tempi inevitabilmente si sono allungati e anche se abbiamo già montato tutta la parte prefabbricata, la previsione è di concludere i lavori entro l'anno prossimo, con una grande inaugurazione, sempre che non ci siano altri problemi nei prossimi mesi».

Zoccarato chiude con una considerazione. «Il problema è questo, per tutti e in tutto: il Covid non ha avuto effetti solo nei mesi di lockdown, ma ha cambiato la mentalità, con i timori su quello che potrà accadere già a novembre, oltre ad aver cambiato alcuni comportamenti, con le persone che escono meno, mangiano meno fuori e lavorano più da casa. Anche gli imprenditori, come nel settore della moda, non riescono a fare programmi a causa dell'incertezza. Noi ci proviamo lo stesso. E in questo momento siamo ogni giorno impegnati, insieme ai nostri operatori, per garantire il massimo della qualità e della sicurezza ai nostri clienti. In questo momento il calo che registriamo è nell'ordine del 15% delle presenze. Siamo una realtà solida e questo è importante per i lavoratori».

Francesco Campi

