Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO NODARIROVIGO Dieci giorni sono già passati, metà del tempo per arrivare al 20 maggio, data entro la quale il sindaco Edoardo Gaffeo avrà la possibilità di ritirare le proprie dimissioni. Altrimenti, dal giorno dopo, l'amministrazione cadrà e il consiglio comunale verrà sciolto, con la città affidata nuovamente a un commissario prefettizio. La strada, ora, sembra meno stretta, ma non ancora tutta in discesa. Come conferma il...