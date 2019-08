Fasiol: «Entro fine anno assegneremo 200 abitazioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROGRAMMIROVIGO «Entro fine anno dovremmo procedere a circa 200 nuove assegnazioni di alloggi popolari». Il direttore Rodolfo Fasiol e il presidente dell'Ater di Rovigo Guglielmo Ferrarese, nella sede in piazza della Repubblica, hanno spiegato che l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica sta «proseguendo con manutenzioni importanti sugli alloggi» e ha l'obiettivo di ridurre progressivamente il numero di quelli che restano chiusi, in attesa delle necessarie opere di manutenzione per essere, quindi, assegnati ai...