LE AZIENDE

ROVIGO Aumentano le aziende polesane che vogliono ripartire con le attività produttive e ne danno comunicazione al prefetto di Rovigo Maddalena De Luca. A quasi due mesi dal lockdown che ha costretto molte imprese a chiudere a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, oltre 600 sono le piccole e grandi aziende rodigine che, in base ai decreti governativi, comunicano al prefetto di Rovigo l'intenzione di riavviare la produzione per salvare l'attività e i relativi posti di lavoro.

LE COMUNICAZIONI

«Al momento sono 653 le comunicazioni riguardanti le aziende che lavorano a sostegno della filiera di prima necessità e dei servizi pubblici essenziali spiega nel dettaglio Maddalena De Luca - Di queste, 258 sono in istruttoria, 379 hanno avuto l'ok per continuare a lavorare, 16 sono state sospese parzialmente e 42 sono state le proposte inviate alla Regione Veneto, come previsto ultime disposizioni governative».

NUOVI CRITERI

Sono infatti cambiate le modalità per poter lavorare. Come ricorda il prefetto, a un mese dai decreti governativi del 22-25 marzo, a cui è seguito l'aggiornamento del 10 aprile, si è passati dalla modalità in cui una task force valutava le istruttorie ed emetteva un eventuale decreto di sospensione alla prassi per cui, oggi, lo stesso prefetto, ricevuta comunicazione dall'azienda, si interfaccia con il governatore Zaia qualora non ritenga l'azienda idonea a riaprire in questo momento di pandemia. Fino all'adozione della misura di sospensione, l'azienda può continuare a lavorare. Misure che probabilmente subiranno ulteriori modifiche a partire dalla Fase 2, attesa dopo il 4 maggio, e che si sta discutendo a livello nazionale e regionale per valutare come riattivare l'intero settore produttivo del Paese.

CICLO CONTINUO

«Per ciò che riguarda invece le aziende la cui attività è svolta a ciclo continuo, su 17 comunicazioni 6 sono ancora in istruttoria e 11 sono state già approvate continua la De Luca Tra le attività aerospaziali e militari sono state 9 a presentare la richiesta, di cui 4 sono state approvate e 5 sono ancora in istruttoria. Infine, sono 52 le persone che hanno richiesto di recarsi nelle aziende per motivi di sicurezza o per spedire merci in giacenza, come ad esempio il settore delle giostre dell'Alto Polesine, e sono stati tutti autorizzati a recarsi nei loro impianti per espletare le attività del caso».

I CITTADINI

Non solo aziende, ma anche tante richieste da parte della cittadinanza. «I primi giorni dopo l'entrata in vigore dei decreti le comunicazioni da parte delle aziende sono state numerose: ora, progressivamente, sono costanti, ma non c'è il boom iniziale - prosegue il prefetto di Rovigo - C'è invece tutta una parte di consultazioni telefoniche da parte della cittadinanza che impegna notevolmente i nostri uffici - spiega De Luca - Le richieste so no le più disparate, ma in questo momento, iniziano a prevalere le domande di aiuto economico e le situazioni finanziarie che mettono in difficoltà le famiglie. È quindi necessario che si intervenga al più presto con aiuti concreti per fronteggiare questa emergenza che, di pari passo con quella sanitaria, sta iniziando ad interessare numerosi cittadini italiani e polesani. Come è stato evidente per l'aspetto sanitario, anche l'intervento di supporto alle famiglie, sia psicologico che economico, deve essere immediato ed è un compito essenziale che ogni istituzione ha il dovere di espletare per la gestione di questa complessa situazione dovuta al Covid-19».

Alice Sponton

