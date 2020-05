FASE 2 NEGLI OSPEDALI

ROVIGO Entrano nella Fase 2 anche gli ospedali, o meglio, il modo in cui i cittadini accederanno alle strutture sanitarie dell'Ulss 5. Da domani anche gli ospedali riprendono progressivamente la loro normale attività: ciò che era stato sospeso o rallentato durante la fase emergenziale ora, con le dovute misure di sicurezza, riprenderà. Ma ci vorranno almeno due mesi per smaltire gli arretrati, perché sono oltre 6mila le prestazioni rimaste intrappolate dalla maglia delle limitazioni collegate al virus.

NUOVE REGOLE

Prima regola: all'ospedale si accede solo per esigenze reali: ricoveri, visite, trovare un familiare ricoverato o accompagnare persone che non possono andare da sole. Le visite ai ricoverati sono concesse solo ai familiari e ad una sola persona per paziente. Non si accede all'ospedale per nessun altro motivo, le prenotazioni si effettuano telefonicamente oppure via internet. I varchi di controllo all'ingresso rimarranno e verranno automatizzati con i termoscanner, i quali saranno posizionati all'ingresso di Rovigo, Adria, Trecenta e agli accessi riservati al personale. Se una persona risulta avere oltre 37,5 di febbre sarà respinta e non potrà accedere all'ospedale. Chi arriva troppo in anticipo «dovrà attendere in parcheggio», parola di direttore generale. Per le visite specialistiche, ai varchi saranno controllate anche le motivazioni per cui si vuole accedere all'ospedale e l'orario di accesso nel foglio di prenotazione, rispetto a quello della visita e bisognerà esibire la tessera sanitaria. Se una persona si presenta troppo in anticipo sarà fatta attendere fuori: si accede solo 15-20 minuti prima della visita. Tutta l'attività verrà svolta su prenotazione, compresi prelievi e test sulla coagulazione (per chi assume il farmaco Coumadin). Non serve più l'accesso anticipato «per prendersi il posto ed entrare per primi», perché si devono evitare code in attesa davanti agli ambulatori. L'applicazione di questa regola sarà tassativa, ha annunciato ieri il direttore generale dell'Ulss5 Antonio Compostella, «per evitare che si assembrino persone che si presentano un'ora prima per prendere il posto. Non ci sarà più bisogno di presentarsi una o due ore prima perché non sarà permesso entrare e tutta l'attività sarà svolta su prenotazione».

LE ATTIVITÀ SOSPESE

Per quanto riguarda l'attività che è rimasta bloccata in queste settimana, «ci sono 6mila prestazioni da recuperare, stiamo già riprogrammando e le persone saranno contattate dal Cup spiega Compostella - Non chiamate voi il Cup, contatteremo noi i pazienti che avevano visite o interventi programmati, che sono saltati, per informarvi sulla nuova data della prestazione. Non nascondo che avremo dei rallentamenti: chiedo ai cittadini di avere comprensione in questo primo periodo, almeno per un paio di due mesi».

CUP SOLO TELEFONICO

Il Cup sarà attivo solo come servizio telefonico e online, non ci sarà l'impiegato allo sportello. Riprendono anche gli screening oncologici. Per i ricoveri programmati, che interessano prevalentemente l'area di Chirurgia, tutti i pazienti eseguiranno il tampone prima del ricovero e in caso di sintomatologia sospetta il paziente verrà ricoverato in una zona filtro, in Malattie infettive, al settimo piano, per le attività internistiche oppure nell'area individuata in Chirurgia. In queste zone verranno fatti approfondimenti: tamponi e radiografie per accertarsi che non ci sia positività al coronavirus.

Roberta Paulon

