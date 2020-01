Farmacisti e veterinari, ecco le ricette elettroniche

SANITÀ

ROVIGO L'Ordine dei farmacisti, Federfarma e l'Ordine dei veterinari hanno discusso la situazione creatasi con l'entrata in vigore della Ricetta elettronica veterinaria (Rev). Sono state analizzate le principali criticità rilevate nei primi mesi di questo nuovo strumento nato per contrastare l'abuso di antibiotici negli animali destinati alla produzione di alimenti, ma che applicato sugli animali da compagnia, o non destinati alla produzione di alimenti, ha generato parecchi problemi: oneri economici per i proprietari di animali d'affezione e oneri sia burocratici che economici per i sanitari interessati (veterinari e farmacisti). Per rispondere alle domande e ai dubbi più frequenti è stato predisposto un vademecum in dieci punti per fornire alcune indicazioni di base da cui partire per una corretta gestione della Rev e più in generale, della prescrizione e della dispensazione del medicinale veterinario, sempre guardando all'interesse dell'utenza. Nei dieci punti si fissa il punto che le ricette possono essere solo elettroniche, tranne che per gli stupefacenti che resta su carta. Per le ricette ripetitive, sullo schermo del computer si troverà riportato un elenco con la ripetizione dello stesso farmaco per cinque volte nell'arco di tre mesi. Ci sono poi altri punti connessi tra le due parti e per gli utenti si ricorda che la Rev richiesta dall'utente al di fuori dalle visite, viene fatta pagare dal medico veterinario (generalmente, in Polesine, 8 euro).

