Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTROLLIROVIGO Quasi 26mila tamponi in un mese. Da quando è scattato l'obbligo del Green pass per i lavoratori, le farmacie del Polesine sono state prese d'assalto dai non vaccinati per l'esecuzione di test antigenici per il passaporto verde. La richiesta di esecuzione dei tamponi in provincia è quasi raddoppiata in 30 giorni, passando dai 15.362 di settembre ai 25.235 dell'ultimo mese. Le agende delle quaranta farmacie dove è possibile...