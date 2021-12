CONTROLLI

ROVIGO «Le farmacie del Polesine attendono le direttive del Governo per il tamponi ai vaccinati nel caso abbiano la necessità di partecipare a eventi. Certo che la mole di lavoro sarà rilevante. Continueremo a collaborare con l'Ulss 5, come abbiamo fatto finora, non solo per i test rapidi, ma anche sul fronte delle vaccinazioni». Claudia Pietropoli, presidente di Federfarma Rovigo, nonché vice regionale, resta alla finestra in merito all'ipotesi di un'impennata, dopo Natale, delle richieste di tamponi da parte anche dei vaccinati per accedere a eventi e feste. Dopodomani il presidente Draghi dovrebbe annunciare l'introduzione del tampone rapido anche per chi si è sottoposto alla profilassi, per la partecipazione ai grandi eventi o anche a una semplice festa in piazza. Questo si tradurrà, in vista del Capodanno, in un assalto ai punti Covid dell'Ulss 5 e alle farmacie dove è possibile effettuare lo screening e ottenere dunque il relativo lasciapassare.

RICHIESTE EXTRA

Qualche farmacia del territorio si sta già organizzando, prevedendo turni extra in vista del 31 dicembre e nella settimana seguente. Un boom di richieste di tamponi che potrebbe arrivare da parte soprattutto di giovani, che vogliono partecipare a feste ed eventi già in programma nei locali e delle discoteche della zona. Ma anche in vista di viaggi e cerimonie, senza contare il brindisi di fine anno. Il vaccino e il Super Green pass, infatti, potrebbero non bastare anche per passeggiare tra le bancarelle dei mercatini di Natale presenti nei diversi Comuni della provincia.

«In questi giorni - spiega Pietropoli - le farmacie e i punti Covid dell'Ulss 5 stanno dando una grossa mano all'Ulss 6 per l'effettuazione dei tamponi rapidi e molecolari. L'attacco hacker ai danni dell'azienda sanitaria della provincia di Padova ha portato serie conseguenze dal punto di vista organizzativo. In Polesine stiamo ricevendo, infatti, prenotazioni da molti residenti fuori provincia».

LA POLEMICA

Le farmacie del territorio, sono circa una quarantina quelle che offrono il servizio dei tamponi e dei vaccini, sono anche in questa delicata fase della pandemia in prima linea nella battaglia contro il Covid, confermandosi importanti punti di riferimento a livello locale. E sulla poca precisione, secondo alcuni esperti, dei test rapidi che farebbero emergere casi di malattia non esistenti o al contrario, non sarebbero abbastanza sensibili per rilevarla negli asintomatici, la numero uno di Federfarma chiarisce: «I tamponi rapidi di seconda generazione che si effettuano in farmacia hanno un'affidabilità che va oltre il 99%. Tutte le positività che abbiamo rilevato sono state poi confermate dal tampone molecolare. Non è vero che lo screening in farmacia, come qualcuno ha insinuato, è poco affidabile. Noi utilizziamo esclusivamente tamponi previsti dai protocolli regionali, nazionali ed europei. Come ulteriore garanzia, per ciascun esito di referto caricato sulla piattaforma regionale le farmacie sono tenute a indicare il tipo di test utilizzato, che può essere facilmente verificato nel caso di controlli da parte delle autorità sanitarie e delle forze dell'ordine».

Nel frattempo, in questi giorni le farmacie della provincia ricevono richieste di tamponi anche nei giorni festivi. C'è chi, addirittura, chiede se è possibile sottoporsi al test la mattina del 25 prima di sedersi a tavola con parenti e amici per godersi il pranzo di Natale senza la paura di contagiare i propri cari.

Roberta Merlin

