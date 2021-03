SCREENING DI MASSA

ROVIGO Il servizio era partito in sordina, ma nelle ultime settimane la lotta al Covid-19 ha subìto una forte accelerata. Sono circa 150 i tamponi rapidi effettuati a Ficarolo dalla farmacia Ravelli della dottoressa Elisabetta Bosi, con le prenotazioni cresciute in maniera esponenziale in questo periodo.

PARTENZA A STRAPPI

Dopo il via libera arrivato agli inizi di febbraio, il servizio stentava a decollare: poi il netto cambio di passo, come spiega la titolare della farmacia di piazza Garibaldi: «Siamo stati tra i pochi ad aderire in Alto Polesine e abbiamo un infermiere a disposizione dei pazienti, che opera nei locali appositamente predisposti per il test.

TEST PER LE AZIENDE

Le aziende private che richiedono il servizio sono aumentate, soprattutto quando si sviluppano i primi casi in ambito lavorativo. Il tampone rapido può essere richiesto anche dai pazienti che devono recarsi dal dentista o dagli atleti che praticano sport: è un servizio prezioso, rivolto non solo alla gente di Ficarolo, ma ai cittadini provenienti dai paesi vicini: il prezzo è calmierato dalla Regione».

PREZZO CALMIERATO

L'esito arriva quasi in diretta, a portata di clic: «Le farmacie sono collegate a una piattaforma monitorata dall'Azienda sanitaria Polesana e in 15 minuti tutti i dati vengono raccolti: in caso di positività, scatta la segnalazione al medico di base e dopo il tampone rapido serve la conferma del molecolare».

POCHI POSITIVI

In farmacia a Ficarolo sono emersi casi sporadici: «Il numero dei positivi è veramente basso, se consideriamo che al momento abbiamo effettuato quasi 150 tamponi», sottolinea la farmacista altopolesana.

SERVIZIO DI TRASPORTO

In queste settimane i Comuni dell'Alto Polesine hanno messo in moto la macchina dei volontari per il trasporto degli anziani che devono partecipare alla campagna di vaccinazione al Mercato coperto di Castelmassa. Il sindaco Lucia Ghiotti ha informato i cittadini di Salara che «il Centro sociale ricreativo Il Tiglio è disponibile al trasporto dei cittadini che si trovassero in difficoltà, compatibilmente con gli impegni presi in precedenza da chi esercita il servizio stesso. Per eventuali prenotazioni è possibile telefonare a Enzo Manzalini (327-5833008)».

VOLONTARIATO IN CAMPO

A Melara il sindaco Anna Marchesini può contare sul prezioso supporto di un'associazione di volontariato: «I cittadini che ricevono la lettera di convocazione per la vaccinazione contro l'epidemia da Covid-19 e si ritrovano nell'impossibilità di raggiungere il Centro vaccinale possono rivolgersi all'Auser di Melara, chiamando lo 0425.89077 dalle 9 alle 11.30, dal lunedì al venerdì. Il servizio verrà organizzato garantendo il rispetto della vigente normativa, nei limiti dei mezzi e delle risorse a disposizione». Anche Castelmassa è pronta a fornire un aiuto concreto agli anziani in difficoltà: «I cittadini massesi che fossero impossibilitati a raggiungere il Mercato coperto in modo autonomo per sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid - dichiara Alessandra Carta, assessore comunale ai Servizi sociali - possono rivolgersi all'Associazione volontari polesani chiamando lo 0425-81999 per prenotare il trasporto. In accordo con l'associazione, l'Amministrazione comunale si farà carico della spesa relativa al trasporto».

Alessandro Garbo

